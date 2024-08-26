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桃園環南地下道 雙向封閉車道

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
桃園市平鎮區環南路地下道因台鐵地下化工程封閉雙向內側快車道，恐為地方帶來第一個交通黑暗期。記者曾增勳／攝影
桃園市平鎮區環南路地下道因台鐵地下化工程封閉雙向內側快車道，恐為地方帶來第一個交通黑暗期。記者曾增勳／攝影

桃園市政府評估鐵路地下化平鎮段施工對地方交通影響，昨起封閉環南路地下道雙向快車道進行壓力測試，今天上班日將見真章；在地立委呂玉玲建議，若堵車嚴重，應考慮搭設便橋紓解。交通局則表示，將視測試結果調整相關疏導計畫。

交通部鐵道局加速桃園鐵路地下化施工，在平鎮區環南路地下道有3階段封閉計畫，第1階段封閉雙向快車道已於前晚完成，後續隨工程推進，第2階段將封閉東向往中豐路慢車道與機車道，第3階段換西向往延平路慢車道及機車道封閉，整個工期預計要379個工作天。

立委呂玉玲指出，環南路地下道銜接中壢、平鎮2地，是地方重要交通要道，上班時段車輛往返平凡，封路對地方衝擊很大，昨天已有不少民眾陳情，希望政府做好相關因應措施，「若嚴重堵車，應評估是否用鋼樑搭設便橋緩解」。

交通局表示，環南路地下道目前封閉雙向快車道，今天若現壅塞，將調整地下道周邊中豐路、新富五街與新德路號誌控制車流，而最大考驗是30日開學後通勤狀況，屆時若塞車嚴重，擬運用振興西路作替代道路。

呂玉玲 車道 鐵路地下化

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