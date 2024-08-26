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新血難募 新竹寄養家庭 面臨斷層老化

聯合報／ 記者黃羿馨胡蓬生／新竹報導

兒少問題層出不窮，寄養家庭需求也不曾消失，但願意投入照顧服務的新血愈來愈少，照顧者漸有高齡化趨勢。新竹市審計室調查，新竹地區寄養父母年齡有一半以上超過55歲，寄養父母快變寄養祖父母，地方縣市政府雖知問題嚴重，也有因應之策，但也感嘆問題難解，將與中央溝通，尋求協助。

據統計，大新竹地區有51戶寄養家庭，竹市33戶、竹縣18戶，資源由2縣市共享，然2011年至2023年7月間，55歲以上的寄養父親比率從48.72%、50%逐步增至56.1%，55歲以上寄養母親比率雖從60.87%降至58%，但比例仍居高不下。

新竹市審計室認為2縣市應積極招募新血，負責2縣市寄養家庭服務的新竹家扶中心也深知高齡化問題需要解決，但也坦承問題難解。

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，寄養家庭不乏有20、30年照護經驗且充滿愛心的父母，但這群照顧者隨著年齡漸長，是否還有體力照顧青少年，是首當其衝的問題。此外，照顧者的觀念若跟青少年想法脫鉤，隔代教養的問題也隨之浮現。

竹北一名媽媽因為喜歡小孩，退休後加入寄養家庭行列。她表示，政府給的寄養費無法負荷新竹的生活開銷，而且寄養個案不是每個月都有，如果不是有閒暇時間與愛心，根本不可能有人放棄溫飽的工作幫政府顧小孩。此外，現在兒少問題常被放大檢視，寄養父母壓力山大，也是難招募新血原因。

該名寄養媽媽也說，寄養家庭要全心投入照顧小孩，等於是全職保母，但現今社會年輕人嚮往自由，招募新血肯定難上加難，政府如果無法調升寄養費，至少要調整相關配套，例如提供更完整的喘息服務，讓寄養父母能夠休息。

新竹家扶中心表示，已針對寄養家庭的照護壓力做人力配置調整，目前1寄養家庭最多收置2名兒童，另有安置兒少保母系統支援；新竹市社會處則說，為爭取更多人投入，除照顧特殊需求兒少的分級補助，還有二年一次健檢及保險等，另有專家到宅諮詢與喘息服務。

寄養家庭 新竹 父母

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