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7萬薪找無客運司機 未來幾年迎退休潮

聯合報／ 記者張裕珍／桃園報導

政府祭出培訓、獎勵，盼解客運司機荒，但業者認為，客運司機業別內容不討好，假日要輪班、道路環境挑戰大，加上客訴多，「開7萬元（薪水）都找不到人」，更擔心未來幾年司機屆齡出現退休潮，人力拉警報。

為解決司機荒，桃園市交通局不僅「固本」、「節流」，還要「開源」，提供獎勵薪資補貼留住既有司機，今年也將搭車人數較少的公車路線改為9人座「桃小巴」，讓司機調度更靈活。

交通局長張新福說，今年「全薪受訓」的大客車司機51人通過路考，9人已上線，每月薪水最高可到7、8萬元，希望招募更多人進入大客車司機行列。

桃園客運副總經理簡誌良說，桃客司機缺額目前近百人，最大困境仍是司機工作內容壓力大，車多、道路環境挑戰大，還要面對乘客情緒。簡誌良說，一般新人想成為客運司機，平均需花近半年時間受訓、考照等，未來最大隱憂還是資深司機65歲屆齡要陸續退休。

「客訴很多，司機聲音太大、太小都不行。」中壢客運副總經理黃俊棋直言客運司機工作很辛苦，開7萬元都找不到人，中壢客運額外提供6萬任職獎金，但許多司機仍寧願轉去物流業。他也提到客運業司機屆齡問題，未來6、7年逐步面臨退休人力斷層，是很大的警訊。

人力 桃園 薪水

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