桃園司機荒 學生專車路線再砍8條

客運業鬧司機荒，桃園各高中學生專車路線班次受衝擊，去年專車路線從107條合併成85條，開學前夕市府與客運業者協調，因缺司機須再砍8條，校方大感無奈，只能請學生改搭其他專車路線或替代交通工具。其中內壢高中影響最大，3路線停駛影響140人；新生選填志願時，已被迫考慮通勤問題。桃園市有17所市立高中與2所國立高中，多數由桃園客運行駛學生專車，約1.4萬學生搭乘，各校開學前統計學生實際需求，再協調業者派車。不過近年客運業司機荒影響調派，教育局日前邀交通局與客運業者協調，只能開出77條專車路線，比去年再少8條。

市府坦言，學生專車再減是因司機荒未紓解。去年雖提培訓計畫，也提高薪資待遇、提供社宅住宿等配套，預估今年底前能有40多名司機完訓上線，但不少司機屆齡退休，仍缺250人左右。

停駛、整併的8條學生專車路線，包括內壢高中「大園線、東社線及平鎮環南線」，陽明高中「竹圍線」，大園國際高中「市府線、士校內壢路線及振聲中壢線」，以及「上下南崁線」。

內壢高中今年3條專車路線停駛，校方說，原有10條學生專車路線，去年大溪線停駛，今年平鎮2條路線及大園1條路線取消，部分站點合併到其餘校車路線。

市立新屋、觀音高中今年爭取到國教署「非山非市」學生專車補助，但2校學生專車首次招標都流標，第二次上網招標距開學不到一周，新屋高中仍懸而未決，困擾不已。新屋高中校長陳大魁說，學校較偏遠，桃園客運或中壢客運都無意願，遊覽車業者說「愛莫能助」。

「專車路線再減縮，家長、學生一定怨聲四起。」議員徐其萬說，大園國際高中學生要花更多時間通學。議員吳進昌也說，觀音、新屋高中每年都要爭取專車補助，政府都知道開辦學生專車難處，應讓補助成為常態。

教育局表示，調整路線多與原有市公車路線高度重疊，配套包括轉搭乘大眾運輸、學校包租遊覽車等，配套方案不足會再與業者協調。