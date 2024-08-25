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桃副市長讚富岡小鎮鐵道文化 環保鐵雕成新地標
桃園市2024富岡鐵道藝術生活節正在楊梅區富岡小鎮展開，副市長蘇俊賓今天下午出席活動，與遊客一起參觀在地環保鐵雕藝術家鄭炳和創作的裝置藝術。他說，富岡曾是桃園最大穀倉，蘊含許多精彩文化，市府將持續支持富岡鐵道藝術生活節，吸引更多人認識富岡鐵道文化。
2024富岡鐵道藝術生活節正在富岡火車站及周邊街區舉行，活動豐富精彩，至9月1日（下周日）止，市長張善政允諾與台鐵公司繼續合作推廣鐵道文化，促進富岡小鎮繁榮發展，他也歡迎民眾把握暑假尾聲，參與富岡鐵道藝術生活節，感受復古鐵道文化氛圍。
鐵雕藝術家鄭炳和以回收的廢鐵材料，轉化創作具豐富表現力的藝術作品，展現鐵道的堅韌與美感，作品具視覺衝擊力，傳遞環保與再生的理念，未來一年將成為富岡火車站的新地標。
蘇俊賓表示，鄭炳和的裝置藝術創作，源自他在2006年擔任桃園環保局長推動資源回收形象改造計畫時，未料當年改善環境品質的計畫，無意催生如此精彩的藝術作品。
蘇表示，富岡曾是桃園最大穀倉，可謂北台灣糧食命脈，蘊含許多精彩的文化，在地方里長的熱情推廣在地文化，及各界對富岡鐵道文化高度關注，市府持續舉辦富岡鐵道藝術生活節，吸引更多人來認識富岡，進而愛上桃園，使富岡成為桃園的驕傲。
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