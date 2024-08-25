玩壞不用賠！桃園提倡環保再生 官民合推二手玩具租用

惜物愛物！桃園市環保局與台灣玩具圖書館協會合作，今年成立「玩具盒子修惜站」，專門清潔修繕民眾捐贈的二手玩具，再以便宜價格租給有需要的人，即使玩壞了也不用賠，而這些壞掉的玩具將被做成椅子在9月大型拍賣會標售，所得將捐社福團體響應公益。

環保局表示，現代玩具種類豐富又便宜，汰換速度也快，稍微老舊或破損就被丟棄，十分可惜。台灣玩具圖書館協會推動玩具回收再利用20餘年，去年總回收量將近10萬公斤，替8.6萬件玩具找到新家，所以今年補助協會20萬元，由協會幫忙推廣環境永續與資源再利用觀念。

「玩具盒子修惜站」據點在平鎮區新富市場綜合大樓地下一樓，但會定期到桃園各處收集舊玩具，有些玩具經過清洗、修理就還能用，除了分送偏鄉弱勢兒童，也會以低廉價格出租或賣給有需要的人，如果玩壞也沒關係，塑膠料件經過重塑處理將會變成椅子等生活物品，重新賦予新生命。