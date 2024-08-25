台中榮總團隊9月1日苗栗獅潭竹木社區義診 採預約制限看2科

苗栗縣沒有醫學中心，台中榮民總醫院團隊9月1日到獅潭鄉竹木社區活動中心義診，「量身打造」提供在地診所較缺乏的眼科等9項專科，小榮總一條龍服務免費療診，採預約制限額300人，1人限看2科。

台中榮總團隊義珍，過去都前進苗栗縣偏鄉部落，縣府衛生局今年首次選在獅潭鄉、大湖鄉及泰安鄉的樞紐位置，在獅潭鄉竹木社區活動中心（竹木村16鄰30之2號）提供「山城有約」台中榮總醫義診醫療服務，希望照顧更多鄉親。

獅潭鄉民代表劉雪梅大表歡迎，她說，獅潭等地醫療資源不足，居民看診尤其是特別專科，必須舟車勞頓辛苦，台中榮總動員百名醫護、檢驗人力，價值不菲的儀器，還有視訊設備，她宣傳鼓勵多多利用。

衛生局、獅潭、大湖、泰安鄉衛生所，及台中榮總數次協調，共識以在地需求提供看診，例如3鄉務農人口多，許多人腰酸背痛及退化性關節炎，眼科門診也只有大湖衛生所2周1次門診，因此量身打造提供骨科、眼科、心臟內科、胃腸科、新陳代謝科、耳鼻喉科、家醫科、皮膚科、腎臟科診療，還加碼提供心電圖、腹部及甲狀腺超音波檢查。

「小榮總的概念！」衛生局人員形容，現場9個診間專科看診，現場並有藥局拿藥，一條龍服務，義診全部免費，但必須攜帶健保卡，看診採預約制，1人限看2科，可洽獅潭、大湖及泰安衛生所。