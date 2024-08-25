公車減班竹市府推通學專車獨漏明湖里 市府急增設站點

8月30日開學在即，近年客運業者因缺少司機，人力調度困難，其中新竹市公路客運5604路線減班，每日只剩2趟，影響育賢國中學生通學乘車權益。新竹市政府今年7月規畫南區安心通學專車，預計於9月中上路，接駁香村里、東香里、茄苳里及柴橋路沿途學生通學，但明湖里長林汶蓉不滿，該通學專車竟獨漏明湖里，市府獲報後，也研議新增青草湖站點。

新竹市代理市長邱臣遠指出，目前行經新竹市的公路客運，由新竹客運公司營運的路線有17條，苗栗客運公司營運的路線有4條，共計21條，其中5604路線於2022年8月30日後行駛班次多次銳減，目前平日班次一天僅剩兩趟往返，導致育賢國中學區部分學生上下學時段無車可搭。

邱臣遠說明，為讓學生安心通學，市府今年7月拍板啟動南區安心通學專車，於每日上、放學時段，以大客車遊覽車接駁原5604公車路線 （暫訂以馬厝站沿路靠站至柴橋站接駁學生，待柴橋站後直駛學校） 學生至育賢國中，保障學生就學權益。

此外，市府協調業者持續營運並恢復5604路線於上午6點班次，今年1月起也調高合理營運成本至5萬4408元，緩解業者營運壓力，同時提供公車司機每月薪資補貼5000元，吸引公車司機回流。

新竹市教育處長林立生表示，113學年度育賢國中通學專車自開學日起接受學生搭乘登記，採每學年申請一次，每位學生固定座位，依公路客運5604公車票價時段表收費，預計9月中旬正式發車，造福香村、東香、茄苳等3個里的學生。

不過林汶蓉指出，今年就讀育賢國中明湖里的報到率相當高，有近8成，也有通學專車的需求，但在通學專車開辦前，從未收到教育處任何單位的聯繫或溝通，卻得知開辦育賢國中通學專車，把持續提出通學專車需求的明湖里排除，令人非常詫異，也讓明湖里的家長表達無法認同。