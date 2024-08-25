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布局2026市長議員選舉 國民黨竹市立委聯合服務處揭牌

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨立委聯合服務處結合在法學各方面擁有專業學養的清大副教授翁曉玲。記者黃羿馨／攝影
國民黨立委聯合服務處結合在法學各方面擁有專業學養的清大副教授翁曉玲。記者黃羿馨／攝影

布局2026，國民黨新竹市黨部今天上午舉辦鄭正鈐、翁曉玲以及盧縣一立法委員聯合服務處揭牌儀式，象徵中央與地方合作，一起在新竹市紮根，擴大選民服務。國民黨新竹市黨部主委李縉穎表示，2026國民黨絕不會缺席，無論是市長、議員以及未來立法委員布局，相信聯合服務處的成立，就是國民黨積極經營地方的態度展現，「我們一定不會讓選民失望」。

國民黨立法委員聯合服務處揭牌儀式，今天上午於國民黨新竹市黨部舉行，國民黨秘書長黃健庭與立法委員鄭正鈐、翁曉玲、盧縣一以及新竹市國民黨議會黨團均到場出席。由於2026年，新竹市將增加一席山地原住民議員，長期服務五峰鄉原住民的新竹縣議員張益生也特來參加交流，3位立委也向李縉穎與議員們討論，了解地方需求。

黃健庭表示，立委聯合服務處結合對地方事務最熟悉的在地立委鄭正鈐，以及在法學各方面擁有專業學養的清大副教授翁曉玲，另外也因新竹市山地原住民選民已達1、2千人，未來2026年新竹市將增加一席山地原住民議員，國民黨對此特別重視，特別邀請山地原住民立委盧縣一來指導、選民服務。

黃健庭也說，議員平常很多選民服務，需要中央來協助，期待3位立委跟在地議員多結合、團結一致、這裡也將成為國民黨分工合作最好的示範點，期待很快就有非常好的績效，爭取更多新竹市民對於國民黨的認同和支持。

李縉穎表示，國民黨現在最強戰力在國會，這次跟國民黨籍立委結合，就是希望讓國民黨中央跟地方議會黨團配合，大家服務不分中央地方，串起力量，向新竹紮根，擴大國民黨團對支持者的選民服務。2026新竹市將增加一席山地原住民議員，國民黨因此特別規畫立委盧縣一加入，除了幫新竹市爭取更多福利、經費建設新竹外，也協助輔導培育出適合參選山地原住民的議員的人才。

因新竹市長高虹安目前停職中，對於甚囂塵上傳聞藍營高層逼迫高虹安辭職觸發補選一事，李縉穎強調，對於會掀起地方事務動盪或更多變故的事，國民黨絕對不會主動操作。

國民黨新竹市黨部主委李縉穎表示，2026年國民黨絕不會缺席，無論是市長、議員布局。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹市黨部主委李縉穎表示，2026年國民黨絕不會缺席，無論是市長、議員布局。記者黃羿馨／攝影
布局2026，國民黨新竹市黨部今天上午舉辦鄭正鈐（右2）、翁曉玲（左2）以及盧縣一（右1）立法委員聯合服務處揭牌儀式，象徵中央與地方合作，一起在新竹市紮根，擴大選民服務。記者黃羿馨／攝影
布局2026，國民黨新竹市黨部今天上午舉辦鄭正鈐（右2）、翁曉玲（左2）以及盧縣一（右1）立法委員聯合服務處揭牌儀式，象徵中央與地方合作，一起在新竹市紮根，擴大選民服務。記者黃羿馨／攝影
國民黨籍立委鄭正鈐（左2）、翁曉玲（左3）、盧縣一（右1），3位立委也向李縉穎（左1）討論，了解地方需求。記者黃羿馨／攝影
國民黨籍立委鄭正鈐（左2）、翁曉玲（左3）、盧縣一（右1），3位立委也向李縉穎（左1）討論，了解地方需求。記者黃羿馨／攝影
國民黨立法委員聯合服務處揭牌儀式，今天上午於國民黨新竹市黨部舉行，國民黨秘書長黃健庭與立法委員鄭正鈐、翁曉玲、盧縣一以及新竹市國民黨議會黨團均到場出席。記者黃羿馨／攝影
國民黨立法委員聯合服務處揭牌儀式，今天上午於國民黨新竹市黨部舉行，國民黨秘書長黃健庭與立法委員鄭正鈐、翁曉玲、盧縣一以及新竹市國民黨議會黨團均到場出席。記者黃羿馨／攝影
也因新竹市山地原住民選民已達1、2千人，未來2026年新竹市將增加一席山地原住民議員，國民黨特別邀請山地原住民立委盧縣一來指導、選民服務。記者黃羿馨／攝影
也因新竹市山地原住民選民已達1、2千人，未來2026年新竹市將增加一席山地原住民議員，國民黨特別邀請山地原住民立委盧縣一來指導、選民服務。記者黃羿馨／攝影
國民黨立法委員聯合服務處揭牌儀式，今天上午於國民黨新竹市黨部舉行。記者黃羿馨／攝影
國民黨立法委員聯合服務處揭牌儀式，今天上午於國民黨新竹市黨部舉行。記者黃羿馨／攝影

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