布局2026市長議員選舉 國民黨竹市立委聯合服務處揭牌

布局2026，國民黨新竹市黨部今天上午舉辦鄭正鈐、翁曉玲以及盧縣一立法委員聯合服務處揭牌儀式，象徵中央與地方合作，一起在新竹市紮根，擴大選民服務。國民黨新竹市黨部主委李縉穎表示，2026國民黨絕不會缺席，無論是市長、議員以及未來立法委員布局，相信聯合服務處的成立，就是國民黨積極經營地方的態度展現，「我們一定不會讓選民失望」。

國民黨立法委員聯合服務處揭牌儀式，今天上午於國民黨新竹市黨部舉行，國民黨秘書長黃健庭與立法委員鄭正鈐、翁曉玲、盧縣一以及新竹市國民黨議會黨團均到場出席。由於2026年，新竹市將增加一席山地原住民議員，長期服務五峰鄉原住民的新竹縣議員張益生也特來參加交流，3位立委也向李縉穎與議員們討論，了解地方需求。

黃健庭表示，立委聯合服務處結合對地方事務最熟悉的在地立委鄭正鈐，以及在法學各方面擁有專業學養的清大副教授翁曉玲，另外也因新竹市山地原住民選民已達1、2千人，未來2026年新竹市將增加一席山地原住民議員，國民黨對此特別重視，特別邀請山地原住民立委盧縣一來指導、選民服務。

黃健庭也說，議員平常很多選民服務，需要中央來協助，期待3位立委跟在地議員多結合、團結一致、這裡也將成為國民黨分工合作最好的示範點，期待很快就有非常好的績效，爭取更多新竹市民對於國民黨的認同和支持。

李縉穎表示，國民黨現在最強戰力在國會，這次跟國民黨籍立委結合，就是希望讓國民黨中央跟地方議會黨團配合，大家服務不分中央地方，串起力量，向新竹紮根，擴大國民黨團對支持者的選民服務。2026新竹市將增加一席山地原住民議員，國民黨因此特別規畫立委盧縣一加入，除了幫新竹市爭取更多福利、經費建設新竹外，也協助輔導培育出適合參選山地原住民的議員的人才。