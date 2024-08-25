睽違15年！台灣少棒闖威廉波特世界冠軍戰 張善政祝福

桃園市龜山國小在2024威廉波特少棒賽以4比1贏過委內瑞拉，拿下國際組冠軍，明天凌晨3時將與美國組冠軍佛羅里達州爭奪世界冠軍；消息傳回國內，桃園各界歡欣鼓舞，市長張善政稍早也在臉書發文恭賀，也祝福小將們再接再厲，讓台灣再次重返榮耀。

臉書「龜山少棒粉絲團」指出，中華隊1局上靠著委內瑞拉投手保送和暴投跑回1分，3局上再靠對手連續壞球保送得2分，5局上因為對方接球失誤再下1分，而我方投手狀態佳、野手守備嚴謹，最後僅失1分，贏下冠軍；賽後，隨團的校長與主任也幫小將們張羅中式餐點補充營養體力，更準備肉粽，取其「包中」好兆頭。

張善政臉書也發文表示，龜山少棒在去年威廉波特賽事中拿下季軍，今年則以五連勝的優異成績，讓中華隊睽違15年之後，再次闖入世界冠軍賽，不負眾望；張善政也在臉書分享轉播資訊，希望民眾一起為中華隊加油，也祝福小將們讓台灣再次重返榮耀。

【轉播資訊】

比賽時間：台灣26日凌晨3時

轉播平台：MOD愛爾達體育四台、 Getwin_Sport Twitch頻道（https://www.twitch.tv/getwin_sport）