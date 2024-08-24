抓住暑假尾聲遛小孩 桃園手作職人體驗課持續報名

桃園市青年局本月推出20堂「小老闆手作體驗營」系列課程，邀請國中小的小朋友參與，除了學習職人文創手作的技藝，創造屬於自己的作品，學員今前往文創市集擔任「市集一日小老闆」，體驗一日職人老闆的生活。文創職人課程將持續開課至11月，民眾可至報名網站或Accupass報名參加。

青年局在今年成立了「桃藝工坊」文創基地作為桃園文創孵育的聚落，持續為桃園文創團隊提供輔導協助，並提供全方位支援包括市場驗證、創業輔導、職人講座、品牌宣傳等，不僅提升了品牌能見度，還持續協助歷屆文創職人找到自己的商業模式、品牌定位及價值。今年為培育更多以優秀文創青年，以「夢想階梯」為主題規畫多元的手作課程及講座，歡迎對文創有興趣的民眾體驗參與。

「小老闆手作體驗營」系列課程及「小老闆市集」邀請青年局輔導職人開設多元有趣課程，職人陳映頻運用天然水晶、橡果等素材，製作成水晶手鍊、橡果飾品等，給忙碌的人們帶來療育及慰藉；職人丁巧竺則是運用傳統客家技藝元素「纏花｣，透過剪紙、編織及線纏繞胚體而成的技術碰撞現代首飾，打造出獨特、美麗的手工藝品。

活動除了為文創職人創造品牌行銷機會，也讓更多民眾在暑假期間可以學習職人手作技藝，零距離體驗文創職人的日常生活。