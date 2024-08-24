祖父母節就是明天 桃園百對祖孫闖關同樂傳承文化

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
每年8月的第4個星期日為祖父母節，不過鮮少人記得慶祝，為延續傳統並促進祖孫間情感，桃園市新屋有幼兒園特地舉辦系列活動，增進感情。記者翁唯真／攝影
每年8月的第4個星期日為祖父母節，不過鮮少人記得慶祝，為延續傳統並促進祖孫間情感，桃園市新屋有幼兒園特地舉辦系列活動，增進感情。記者翁唯真／攝影

每年8月的第4個星期日為祖父母節，不過鮮少人記得慶祝，為延續傳統並促進祖孫間情感，桃園市新屋有幼兒園特地舉辦系列活動，不僅教長輩運動也讓幼童與長輩融入客語闖關玩遊戲同樂，傳承祖父母節精神。

桃園市新奇屋幼兒園舉辦祖父母節舉辦慶祝至今約有20年，新奇屋幼兒園園長彭桂容說，祖父母節經常會被眾人遺忘，甚至不知道有這個節日，園方長年在幼兒園內推動幼老共園、幼老共學等，今邀請約100對祖孫到校，透過客語闖關活動，希望老人與小孩都能一起樂活學習，增進彼此間感情，共同慶祝祖父母節。

也有奶奶分享，孫女給她帶的時間少，這次被邀請參加祖父母節活動同樂很開心能增進彼此感情，學校舉辦有意義活動，也感受到幼兒園相當用心很感動，且將客語及傳統融入日常課程中，也讓家長更放心小孩在學校情況。

每年8月的第4個星期日為祖父母節，不過鮮少人記得慶祝，為延續傳統並促進祖孫間情感，桃園市新屋有幼兒園特地舉辦系列活動，增進感情。記者翁唯真／攝影
每年8月的第4個星期日為祖父母節，不過鮮少人記得慶祝，為延續傳統並促進祖孫間情感，桃園市新屋有幼兒園特地舉辦系列活動，增進感情。記者翁唯真／攝影

客語 幼兒園 祖父母節

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