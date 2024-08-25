桃市電纜地下化 比率不升反降

桃園停電頻傳，台電常指向風雨太、小動物等外力因素，但審計處發現桃市電纜地下化比率僅51.4%，去年甚至因增加架空纜線不增反減，點名相關單位檢討。台電回應，重大開發區透過共同管道地下化，拉高比率中。市府也強調會在通學廊道等工程進行時主動辦理地下化，盼加速進度。

桃市府2015年起啟動電纜地下化專案，推動地點包括各區重點商圈、新設人行道、重劃區及公共工程周邊等區域，電纜地下化比率從2015年41.1%提升至2022年的52.6%。

但審計處發現，去年底時，桃園市地下化比率反而降為51.4%，主因是台電為因應新開發區域電力需求，增加架空纜線；並直指相關單位施工前未系統性規畫，等到民代提出需求後才評估。

「電纜地下化比率不增反減應該檢討。」議員李宗豪表示，市府進行汙水下水道、通學步道等道路開挖工程，若能在開工前主動評估電纜地下化，除可加速地下化比率，也能減少重複開挖。

議員楊朝偉也建議，清除架空纜線同時，新開發區也應直接施作電纜地下化，加速提升電纜地下化程度和電網韌性。

桃園市政府養工處回應，電纜地下化工程需考量供電設備設置地點，像是道路需有分隔島、綠帶及人行道等公共設施帶，另部分管線埋設涉及私人土地，皆需用戶配合；而台電公司因量能不足，為了因應新開發區域供電時效，也增加不少架空線路。

養工處說，目前桃市移除約4763支桿件，完成217個路段工程；為加速進度，除了地方民代提出需求外，市府也會在通學廊道、重劃區工程進行時主動辦理地下化工程。

台電桃園區營業處副處長石恩綸說明，因部分道路為未徵收私人產權，需取得所有權人同意後才可施工，導致地下化比率未能明顯提升，不過今年6月時，已回升至52.8%。

石恩綸表示，近年來市府陸續推動中路區段、機捷A10、A20、A21及航空城等重大開發，區內均以共同管道設置，以系統性實施地下電纜供電，可逐年提升地下化比率。