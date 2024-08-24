桃園舊城再生先聽在地民意 東溪綠園廊帶改造盼好遊逛

桃園市政府都發局推動舊城再生工作持續精進，為優化舊市區公共空間，透過不同的都市設計手法找回舊城區的特色，今天起在桃園區地方上稱為「東溪綠園」的廊帶辦理系列街區擾動，以「東門溪戲，綠園再生」為主軸，透過地方參與收集意見改造這條廊帶未來新風貌。

活動下午揭開序幕，附近社區不少民眾都到場了解市政府的勞擾動計畫，部分在地議員、助理和立委服務處秘書也出席，市長張善政向大家強調市政府會聽大家的意見，彙整以後再擬定要注入哪些元素，表現這一代空間的特色，所以從這個月到明年4月，每個月會安排主題市集，或街區美學工作坊等活動，邀請市民一起探討東溪綠園活化的可能樣貌。

都市發展局長江南志分享，「東溪綠園•舊城再生」扮演重要的生態角色，可視為城市的風廊，從桃園車站到朝陽公園，廊道下就是東門溪，而東門溪在城市發展進程中也承載了許多在地老桃園人的回憶。東溪綠園於桃園縣府時在溪上加蓋，改為都會自行車休閒運動的空間，卻未能發揮其美意，這次希望透過系列街區鄰里擾動手法，傾聽在地的需求，對於未來整個城市綠廊的設計有更明確方向，包含綠廊設計、親子遊戲空間，停車問題等。

都發局也說明，緊鄰東溪綠園的桃園文學館將於明年中開館，東溪綠園成功路口是桃園甫落成公辦都更社會住宅，明年也將開放入住，還有東溪綠園廊道善加規畫後，可串聯桃園火車站到新興的小檜溪重劃區，但經過幾次走訪綠園道內自行車道使用率並不高，且有機車違停問題。都發局接下還會有5場次的主題市集，邀請特色市集群聚、6場街區美學課程計畫，透過專業的講師在活動中聚焦民眾的意見，作為東溪綠園改造的基礎藍圖。