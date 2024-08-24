桃園海客季今登場 3000人路跑還有水槍攻擊超消暑

桃園市客家局主辦的「2024海客季」今上午在永安海螺文化體驗園區熱鬧登場，今年聯合體育局「米寶路跑」擴大舉辦，畫分兩條路線近3000人於海岸路跑3公里，現場吹響海客特色的「歕嘟」展開活動，由桃園市副市長蘇俊賓率領眾人起跑後隨即展開水槍追擊，自8月17日至9月8日也推出一系列精彩活動，將有藝文演出、闖關、DIY體驗及美食品嘗。

蘇俊賓表示，辦理至今第9年的海客季今年以「搞海陸」為主題，以海螺館為中心，活動區域擴散至整個新屋、觀音、大園等地區，今一早登場的米寶親子路跑為桃園魚米之鄉馬拉松的前哨站，號召親子一起跑步遊客庄，用水槍消暑氣。

客委會簡任視察劉慧萍說，客家委員會從2017年開始支持海客季活動，希望透過活動讓大家知道全國獨具特色的客家漁港永安漁港，也認識並在地海客文化。

今除路跑外，還有客家金曲樂團演唱，並與在地協會合作的導入海陸腔客語情境體驗、海客牽罟及捕魚網小知識、濱海植物及石塭等環境教育。海螺館也同步開啟「海客印象特展」展期至9月8日，展出海客影像，及在地漁民日常的影像捕捉，帶領民眾看見百年耕海的生活智慧。

本次系列活動後續由新屋區公所8月25日在新屋王家老屋舉辦「共夏來客庄老屋尞」，有藝文演出、闖關、DIY體驗及美食品嘗，還有8月25日及31日於新屋笨港灣舉辦「海客牽罟技藝傳承體驗活動」，讓民眾體驗百年傳統捕魚的客家智慧，最後在8月31日在永安漁港舉辦「星繽樂金曲嗨FUN派對」。