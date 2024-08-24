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桃園淨零生活節 蘇俊賓：跨局處合作、公私協力邁向淨零

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓（左）與參加淨零生活節的家長、小朋友熱絡互動。圖／桃園市政府新聞處提供
蘇俊賓（左）與參加淨零生活節的家長、小朋友熱絡互動。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市副市長蘇俊賓今日至桃園區風禾公園參加第一屆「桃園淨零生活節」，透過現場展示綠色運具、食農教育、資源循環減廢以及環保友善產品，向市民推廣綠色消費理念。蘇俊賓表示，淨零工作藉由跨局處合作及公私協力推動，經由產業、交通、生活、教育等不同領域的串聯與整合，共同推動桃園的淨零目標。

蘇俊賓指出，桃園市積極推動城市永續發展，各項淨零轉型工作也持續展開，他觀察桃園近20年來的變化，包括人口由188萬，到現在已超過232萬人，工業產值也從2兆增加為4.8兆元全台最高，在這樣的趨勢下，桃園的淨零工作已不是各局處單打獨鬥可以做好，必須以全局觀的思維跨局處整合，包含都發局推動上位的都市計畫，規畫鐵路地下化後續路廊建置，以綠帶或生態跳島的方式減緩都市熱島效應；經發局致力輔導廠商轉型為低汙染製程及智慧製造，交通局強化大眾運輸及綠色運具提升，環保局持續向廣大的市民朋友宣導淨零生活作法等，各局處推動的淨零政策環環相扣，分年分期設定目標穩健執行。

蘇俊賓舉例去年推動的擴大肺癌篩檢，由衛生局與環保局合作，邀請可能的高風險潛在區塊或特定族群，鼓勵他們即早篩檢，發現問題時就及早治療，同時透過數據分析，建立健康風險資料庫及環境風險資料庫，並於異常時啟動積極性預防作為，改善環境品質與工作場所安全衛生管理。

蘇俊賓提到，桃園首創「低碳活動指引」，是全台第一個對千人以上活動做低碳審查機制的城市，從能源使用、綠色運輸、廢棄物減量3方面制定低碳規範，像今天的活動就是遵循這些指引，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具參加，現場不使用一次性餐飲用具，即使沒帶環保餐具也可現場租借使用，攤集展示也都符合包裝減材或綠色生產的概念，邀請大家一同響應，落實生活中的減碳行動。

桃園市今天淨零生活節達到適用「低碳活動指引」，活動要做低碳審查。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市今天淨零生活節達到適用「低碳活動指引」，活動要做低碳審查。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園 淨零 蘇俊賓

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