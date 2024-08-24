公路局招客運司機辦徵才祭3補助 穩定就業最高獎6萬

客運業面臨「司機荒」依舊嚴峻，交通部公路局今年首場擴大徵才活動前進桃園，邀請13家業者擺攤招募250個職缺，最後總計媒合74人。公路局新竹區監理所指出，今年祭出3大補助，只要穩定就業獎勵最高6萬元，桃園市交通局也分享大客車駕駛培訓計畫成果，主打5個月「全薪受訓」，已有51人通過路考，盼更多縣市響應開辦。

公路局新竹區監理所與桃園市政府交通局共同合作，今天在桃園汽車客運總站舉辦「駕駛安薪 運轉成金」大客車駕駛擴大徵才活動，邀請13家桃園客運、中壢客運、國光客運等公路及市區客運業者設攤，招募逾250個職缺，吸引256人參與、諮詢職缺。

交通部公路局副局長張舜清說，政府非常重視大客車駕駛缺工的課題，盼透過安薪補助方案及辦理招募活動，讓更多民眾投入駕駛工作，避免影響基本民行及觀光產業。

公路局針對客運業司機人力不足，從去年開始推出擴大徵才就業獎勵方案，預計實施至2025年2月28日。新竹區監理所副所長陳俊宏說明，只要參與訓練可獲得3大補助，分別為訓練費用、訓練期間生活津貼與穩定就業獎勵金，訓練期間平均每天可領915元，等於受訓期間每月可領2萬多元，若考照後穩定就業有獎勵，最高領6萬元。

陳俊宏指出，目前累計有145人參訓。政府也透過加薪措施、調整運價，以政府補貼形式協助業者改善營運環境，召募更多駕駛投入客運行列，目前國發會也在審查外籍的中階人力未來能擔任駕駛，此部分樂觀看待，若計畫上路就能對替客運業增補人力。

桃園市政府交通局長張新福說，3年前新冠肺炎疫情打亂客運業市場，桃園市原本一年5700萬搭車人次，當時一年剩下3千萬人次「對半砍」，司機也跑了一半，但疫情趨緩後，司機並沒有回來，摻雜少子、高齡化等因素，就業市場結構性問題更嚴峻。

張新福說，一開始各縣市替司機加薪，效果有限，桃園今年推大客車駕駛培訓計畫，「錄取後就先發薪水」，計畫吸引300人報名、錄取91人，目前已51人通過路考，桃園整體司機還缺250人，預計今年可招100人進來、明年100人，逐步補足司機缺口。

「招募構想不應該只有桃園在做 。」張新福也說，應該各地都要推動類似計畫，把餅做大，才不怕客運司機沒人。