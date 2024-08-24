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桃市攜手中央減塑 張善政：買菜自備環保袋、不每攤要袋

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
不只環保袋，上市場帶著保鮮盒裝雞蛋更實用。記者鄭國樑／攝影
不只環保袋，上市場帶著保鮮盒裝雞蛋更實用。記者鄭國樑／攝影

環境部彭啓明、桃園市長張善政、立法委員萬美玲等人今日上午前往桃園區新永和公有市場，宣導市場減塑及菸蒂不落地。張善政表示，塑膠袋與菸蒂亂丟不但影響環境衛生，塑膠對環境的危害更是不容小覷，減塑及菸蒂不落地為環境部重要政策，今日與部長一同來市場，號召市民朋友響應減少使用塑膠袋，買菜自備環保袋，讓桃園環境愈來愈好。

張善政也分享環境部減塑口訣「買菜自備環保袋，蔬果盡量併一袋，不要每攤都要袋」，指出生活中也許無法做到完全不使用塑膠袋，但期許民眾能在生活中盡量減少使用，並增加塑膠袋重複利用次數，市府除了在新永和市場宣導，也將逐步推動，盼桃園市所有市場能一同響應。

彭啓明說，塑膠微粒不僅對環境生態造成危害，也會影響人類健康，呼籲民眾買菜時自備環保袋，不僅能守護地球，還能享有優惠，藉宣導推動善循環，減少塑膠袋使用量。此外，台灣1年賣出360億根菸，其中約90億根菸蒂被丟進水溝，導致塑膠微粒流向海洋，破壞環境及健康，希望號召民間力量共同宣導，加強落實菸蒂不落地，提升環境品質。

環保局表示，市府自去年起推動市場減塑計畫，輔導11座公有市場不主動提供購物用塑膠袋，並於新永和市場、南門市場及龍潭市場設置「二手袋循環箱」，活化二手袋再利用次數。此外，今（113）年環保局也與經發局合作，將環境衛生、資源回收及減少使用塑膠袋等項目，納入名攤評核評分項目，推動市場減塑及減碳。

立法委員萬美玲、市議員于北辰、陳美梅、黃瓊慧、環境部資源循環署長賴瑩瑩、市府團隊與新永和市場自治會長許輝仁等都出席。

立委萬美玲（左起）、桃園市長張善政與環境部長彭啓明在新永和市場宣導買菜不用塑膠袋。記者鄭國樑／攝影
立委萬美玲（左起）、桃園市長張善政與環境部長彭啓明在新永和市場宣導買菜不用塑膠袋。記者鄭國樑／攝影
萬美玲（右2起）、彭啓明、張善政說明上市場用環保袋的何處多。記者鄭國樑／攝影
萬美玲（右2起）、彭啓明、張善政說明上市場用環保袋的何處多。記者鄭國樑／攝影

塑膠袋 張善政 彭啓明 環境部

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