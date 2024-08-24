桃市攜手中央減塑 張善政：買菜自備環保袋、不每攤要袋

環境部長彭啓明、桃園市長張善政、立法委員萬美玲等人今日上午前往桃園區新永和公有市場，宣導市場減塑及菸蒂不落地。張善政表示，塑膠袋與菸蒂亂丟不但影響環境衛生，塑膠對環境的危害更是不容小覷，減塑及菸蒂不落地為環境部重要政策，今日與部長一同來市場，號召市民朋友響應減少使用塑膠袋，買菜自備環保袋，讓桃園環境愈來愈好。

張善政也分享環境部減塑口訣「買菜自備環保袋，蔬果盡量併一袋，不要每攤都要袋」，指出生活中也許無法做到完全不使用塑膠袋，但期許民眾能在生活中盡量減少使用，並增加塑膠袋重複利用次數，市府除了在新永和市場宣導，也將逐步推動，盼桃園市所有市場能一同響應。

彭啓明說，塑膠微粒不僅對環境生態造成危害，也會影響人類健康，呼籲民眾買菜時自備環保袋，不僅能守護地球，還能享有優惠，藉宣導推動善循環，減少塑膠袋使用量。此外，台灣1年賣出360億根菸，其中約90億根菸蒂被丟進水溝，導致塑膠微粒流向海洋，破壞環境及健康，希望號召民間力量共同宣導，加強落實菸蒂不落地，提升環境品質。

環保局表示，市府自去年起推動市場減塑計畫，輔導11座公有市場不主動提供購物用塑膠袋，並於新永和市場、南門市場及龍潭市場設置「二手袋循環箱」，活化二手袋再利用次數。此外，今（113）年環保局也與經發局合作，將環境衛生、資源回收及減少使用塑膠袋等項目，納入名攤評核評分項目，推動市場減塑及減碳。