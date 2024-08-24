促進台灣族群融合 原客青少年3對3籃球決賽在新竹開打

2024全國原客青少年3對3籃球賽總決賽今天上午在新竹市立體育館開打，來自全台各縣市的隊伍都齊聚一堂，主辦單位更派出4族群代表原住民、客家、閩南及新住民，分別以4種語言進行運動員宣示，期待藉運動促進台灣族群交流與融合。

客委會副主委范佐銘表示，比賽歸比賽，更希望藉籃球促進不同族群間青少年的交流，更希望在不同族群文化背景的球員間能夠透過傳球，傳遞文化融合的精神，讓比賽之外，能夠多交朋友。他期待這場籃球賽除了原住民與客家青少年之外，也能看到福佬（閩南）、新住民的青少年一同參與，展現台灣的多元文化。

全國原客青少年3對3籃球賽總決賽共有國中組136人及國小組133人參賽，主要為原住民和客家族群小球員，不過主辦單位安排原住民、客家、閩南及新住民小球員代表，分別以原住民語、客語、閩南語及越南語進行運動員宣示。比賽希望體現「以球會友，文化交流」的精神，今天上午還由原住民團體里巴哈克協會進行祈福儀式。