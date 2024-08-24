苗縣西湖文旦柚上市囉！9月1日四社區舉辦聯合促銷

西湖文旦柚上市囉！苗栗縣西湖鄉是台灣非常重要的文旦產區，柚果品質佳，目前已開始進入產季，今年鄉內二湖、三湖、四湖與龍洞社區聯合擴大行銷，9月1日將在西湖鄉遊客服務中心舉辦促銷活動，歡迎闔家來品嚐柚子並體驗親子活動。

苗縣文旦柚栽種面積約430公頃，西湖鄉約占四分之一，且西湖鄉栽種文旦柚歷史悠久，鄉內許多文旦柚樹都超過30年以上的老欉，品質良好，媲美台南市麻豆文旦柚。

縣府農業處副處長蔡政新指出，西湖鄉民非常重視生態保育的場域，共成立三大石虎巡守隊，領取生態給付獎勵金超過200萬，尤其是石虎友善耕作的文旦柚，白露後中秋前是柚子最香甜可口的時間，歡迎全國喜歡柚子且對生態保育有興趣的好朋友，來西湖遊玩，順便採購西湖柚子。

苗栗縣農會理事長兼西湖鄉副主席吳峻毅表示，今年聯合四個社區，明年再加一社區變成五個社區辦理聯合行銷柚子及推廣友善耕作。他說，西湖友善耕作讓柚子非常講究品質，分級包裝有次級品、特級品、一級品，行銷活動現場也將教導大家挑選柚子，除了果型、外皮漂亮以外，也要注意手持重量的厚實度，柚子買回後放7至30天，辭水(俗稱消水)熟成會讓柚子更香甜美味。