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影／三義「木雕街」改善工程進度慢 商家火大抱怨「投訴無門」
公所指出，這項「木雕博物館道路鋪面及人行道改善工程」總經費1千萬元，爭取兩年多，但前瞻計畫沒過，最後由縣府同意補助900萬元，公所自行負擔1百萬元，才得以發包動工；原定工期120天，目前工程進度約達八成。
看到整條街道煙塵瀰漫，兩側排水溝開挖建構也遲遲無法完工，玉華陶坊店主葉玉華就感到很火大。她說，現場施工常做做又停停，不然就是只有兩三個工人在做，她們反映多次，但公所擺爛，根本就是「投訴無門」；附近店家都很可憐，因為工程害她們都無法正常開門做生意，連續3個月沒收入還要繳店租，生活都要成問題了。
部分店家也抱怨連連，指稱店門前人行步道舖面常有沙塵，影響進出，向包商反映也根本不理睬，要自行清掃，然後現場施工材料、機具也到處亂放。
公所建設課長王韋凱表示，該工程因之前遇到颱風大雨，加上地下管線複雜，尤其開挖時有遇到台電公司的高壓管線，顧慮安全問題，就必須停工，要等台電公告程序完備，遷移管線後才能繼續施工，導致工期延宕，目前已同意包商展延1個月，預計要到下月底才能順利完工。
王韋凱說，當初辦理工程協調會時，店家都表明同意施工，但原定今年二月間開工，店家卻建議桐花季生意熱潮過後再動工；結果5月間動工沒多久，又為了兩側水溝哪邊先做，兩側店家意見紛紜，停工協調，最後再遇上颱風，加上地下管線複雜問題，造成工程進度緩慢，請商家及住戶能多加體諒。
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