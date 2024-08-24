地方采風／彩繪護欄、駁坎、橋梁 新竹寶山打造多彩之鄉

新竹縣寶山郷近年因科學園區擴建，城鄉風貌轉變迅速，公所近年也將鄉內道路護欄、駁坎、橋梁塗上多種色彩。寶山鄉2條主要道路三峰路、寶山路變得多彩、亮麗，獨具特色，鄉公所希望民眾一看到「彩虹」，就知道寶山到了，打造寶山「多彩之鄉」。

寶山鄉長邱振瑋說，許多縣市的道路水泥護欄經常是黯淡的水泥色，且長滿青苔，他在議員任內就建議縣府將交流道通往鄉公所的道路作為多彩的示範道路，自己上任鄉長後，去年著手塗裝三峰路（竹43線鄉道）沿線道路護欄，以繽紛的彩虹點綴鄉間道路。

目前鄉內主要道路三峰路可通往峨眉鄉，5.5公里長的彩繪護欄已全數完成；往新竹市及科學園區的寶山路也可通往北埔鄉，公所先前已完成2.2公里單側護欄彩繪，今年將把另一側也塗裝完成。

「無關同志、無關黨派。」邱振瑋說，他在寶山土生土長，自小看見天空的彩虹總是讓人開心和驚豔，希望寶山也能成為「彩虹之城」，讓入鄉的訪客驚嘆；經彩繪塗裝完成的道路護欄，晚間照明度好、不易生長青苔，經費不高但頗有效益。

除了護欄、橋梁，還包括老舊的集會所、公用建築，都將透過彩繪來「拉皮」，鄉公所也正陸續替15座橋梁塗裝彩繪，豐富寶山的識別度。