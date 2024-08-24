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桃園航空城拆遷戶 市府陳情補償低

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園航空城拆遷戶昨天帶著地方三大廟神尊到市府前陳情，市府地政局長蔡金鐘代表市政府接下神尊的陳情書。記者鄭國樑／攝影
桃園航空城拆遷戶昨天帶著地方三大廟神尊到市府前陳情，市府地政局長蔡金鐘代表市政府接下神尊的陳情書。記者鄭國樑／攝影

桃園航空城區段徵收案話題不斷，民進黨市議員游吾和昨號召航空城拆遷戶「823戰出來」到市府前陳情，陣仗浩大，批市府和中央拆遷補償的評點過低，市府原承諾以14.7計算也跳票，且行政院要加碼25%拆遷補償只限住宅，工廠、廟宇領不到。還請來神尊降旨陳情，堪稱陳抗頭一遭。市府昨由地政局長蔡金鐘出面接下陳情書。市府回應，航空城今年進入安置重建年，市府與民航局已就民眾需求，在可行的前提下，盡可能研擬各項安置補助措施，建物拆遷補償也有特別考量營建物價的變動幅度，積極協助居民安置重建。游吾和昨與航空城部分拆遷戶的陳情隊伍浩浩蕩蕩前進市府，預估近500人參與，現場高舉「依法補足徵收補償金，重建家園不能債留子孫」等白布條，大批警力戒備。陳情民眾也請來大園區主要廟宇沙崙保安宮、竹圍福海宮、海口福元宮神尊「三轎合一」，神尊還降旨由「桌頭」翻譯陳情。游吾和說，政府查估航空城區段徵收案房價1坪是8、9萬元，現在拆遷戶重建家園1坪成本15、16萬元。原因是政府拆遷補償的物價評點沒有提升，先前公告拆遷的評點為12.2，並非按2024年的17.2，物調漲幅高達41%，但政府相關補助只有25%，拆遷戶只能建半間房子，還要貸款建家園。地政局說明，航空城區段徵收2020年公告，按法規，拆遷補償的評點須按公告年的評點12.2為基準，後來工程延後，市長張善政今年3月向陳情拆遷戶允諾提高補償等6項措施，報行政院討論後定案加發25%補償。且只要2026年2月完成安置街廓家園2樓底版勘驗，就能獲每坪3萬底版pan class="process-text-cancel">底版補償。此外，同為大園區的市議員徐其萬則提及，有128戶住家，因政府戶別認定作業有瑕疵，領不到加碼的補償金，市府昨天也說明會協助重新認定領取。至於廟宇重建事宜，市府回應除了成立地上物專案查估，也畫設宗教專用區，福海宮、福元宮都會遷往專區，沙崙保安宮因為要在航空城開發區外重建，政府會協調變更用地，讓廟方順利重建。

保安宮 區段徵收 航空城

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