吳濁流文學獎投稿創新高 亞細亞孤兒作者竹苗都敬重
新竹縣文化局與財團法人吳濁流文學獎基金會、財團法人新竹縣文化基金會攜手舉辦的「吳濁流文學獎」，今年總獎金高達150萬元，7月31日徵文截止，投稿件數705件突破歷年紀錄。今年並首度開放海外及非本國籍民眾投稿，來自大陸、香港、馬來西亞、新加坡、越南、日本、美國等地的海外稿件也有59件。
新竹縣長楊文科表示，吳濁流的文學生涯始於1936年創作的日文短篇小說「水月」，並投稿至「台灣新文學」雜誌；吳濁流深知文學發表園地的重要性，1960年代便遠瞻地創辦「台灣文藝」雜誌與「吳濁流文學獎」，為新秀作家開拓創作空間。
楊文科期盼「吳濁流文學獎」能傳承這位客家文學巨擘熱愛文學的精神，持續鼓勵有志於文學者投入創作行列。
文化局長章宗耀表示，今年吳濁流文學獎投稿熱烈，扣除不合格件數後，共有現代詩265件、兒童文學96件、散文159件、短篇小說121件及客語詩37件；頒獎典禮11月將在新埔鎮吳濁流故居舉行，安排故居導覽和客語詩朗誦等節目，歡迎大家屆時到吳濁流故居聽導覽、看頒獎，感受孕育出吳濁流文學創作的客家自然與人文環境，與得獎者一同感受文學帶來的喜悅。
知名作品「亞細亞的孤兒」也是吳濁流的創作，他早年曾在苗栗縣西湖鄉的國小任教，鄉內留下不少「足跡」，西湖鄉還特別興建「吳濁流藝文館」向這名詩人、文學家致敬；苗栗縣文化觀光局6年前辦文物普查，還意外發現他當年到西湖國小任教的履歷表，記載本名「吳建田」，迄今仍保存完好。
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