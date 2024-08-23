桃園航空城拆遷戶抗議補償低 桃市府：會持續協助

桃園航空城部分拆遷戶今天到桃園市府前抗議，要求提高補償評點。市政府表示，已與民航局就民眾需求，在可行的前提下盡可能研擬各項安置補助措施，會積極協助居民解決問題。

民進黨籍桃園市議員游吾和今天號召桃園航空城部分拆遷戶上百人，到桃園市政府前廣場陳情，並請來大園區主要廟宇沙崙保安宮、竹圍福海宮、海口福元宮神尊到場降旨。

陳情民眾認為，政府在房屋估價時是一坪新台幣8萬至9萬元，但現在重建一坪要15萬至16萬元，導致民眾要負債重建家園。政府的拆遷補償評點12.2太低，現在物價大幅上漲，相關補助25%也沒幫助，被徵收一個家的價金只能建半間房子，評點應調整為17.2。

對此，桃園市政府表示，航空城已進入安置重建年，市府已與民航局就民眾所提出的需求，在可行的前提下，盡可能研擬各項安置補助措施，相關方案已在3月提報行政院討論定案、6月公布。

市府表示，建物徵收拆遷補償部分，因航空城特殊性加發住家房屋補助費，並充分考量到重建年民國114年的營建物價變動幅度，加發建物補償費及自拆獎勵金合計25%的補助費，以保障大多數原有居住的住家，協助居民安置重建。

市府說，有里長提出本項補助應納入安置重建補助費計算，桃園市長張善政考慮到居民重建及相關補助費發放的目的，已責成相關單位研議辦理；相關的補助措施已考量民眾需要，在符合內政部決議及規定前提下，兼顧可行性及合理性辦理。

市府表示，爲鼓勵居民盡快完成重建，只要在一定期間內完成重建者，加發每建坪3萬元、最多300萬元的安置街廓重建協助金，也是在符合政策目的及公平合理的前提下辦理。

市府也說，針對申請配售安置住宅的部分，為降低安置戶的負擔，每坪已調降3萬元，平均每坪約介於17萬至19萬元間，停車位並以低於成本及鄰近市場行情配售，每車位約介於85萬元至125萬元間，並於今年6月完成選屋，預計9月辦理簽約，明年陸續完工並辦理移轉交屋。

市府表示，航空城提供的安置措施，除了配回安置土地自建、配售政府興建安置住宅外，另有部分居民選擇自行至計畫區外安置，這部分也參考區內協助措施，加發區外安置補助費，但是相關安置及配套補助措施由安置戶自行擇一辦理，以避免資源重複使用，衍生公平性問題。

市府也說，今年2月起已陸續通知安置土地的土地所有權人辦理界址位置確認，居民於完成界址確認後，得辦理建築規劃、設計與請照等相關作業，安置住宅各項作業也持續按照進度推動中。