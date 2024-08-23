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店子湖垃圾場8噸垃圾覆土遭批欲蓋彌彰 桃園環保局解釋

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市龍潭區店子湖垃圾掩埋場近日多輛卡車進場覆土，地方懷疑垃圾清除計畫是否暫緩，環保局澄清是防止異味及預防火災，本就會定期覆土。圖／呂玉玲提供
桃園市龍潭區店子湖垃圾掩埋場近日多輛卡車進場覆土，地方懷疑垃圾清除計畫是否暫緩，環保局澄清是防止異味及預防火災，本就會定期覆土。圖／呂玉玲提供

桃園市龍潭區店子湖垃圾掩埋場近日多輛卡車進場覆土，地方懷疑垃圾清除計畫是否暫緩，環保局澄清是防止異味及預防火災，據悉近期環境部長彭啟明將來考察才做此舉，立委呂玉玲批欲蓋彌彰，垃圾放多年之前未見覆土防火，現在又將土及垃圾混合，焚化廠也不會收，希望市府盡快整頓垃圾並焚燒，別混淆視聽。

環保局回應，掩埋場定期都會覆土，加上近日時常大雨又太陽高溫直曬，容易有燃燒風險，因此覆土避免空氣進入，與考察無關，目前店子湖掩埋場垃圾量約8萬噸，每日進場量約5噸，欣榮焚化爐目前正在驗收，預計8月底歲修啟用後，桃園焚燒總量可達1600至1700噸，將依每日焚燒狀況，於欣榮整改後依焚化廠餘裕量逐步去化龍潭店子湖、觀音保障及楊梅員本等掩埋場暫置垃圾。

店子湖垃圾掩埋場位於桃園市及新竹縣交界，這2周當地居民發現，大量卡車進出且覆土於垃圾上，憂心計畫變更。呂玉玲昨前往會勘，現場垃圾山不僅2至3層樓高，堆積如山隨時有崩塌的危險，惡臭瀰漫和蚊蟲孳生的問題，多年來也讓附近的民眾苦不堪言。

呂玉玲說，去年要求環保局訂出轉運清運計畫，環保局承諾會加速焚化爐處理垃圾的量能，在垃圾完全移除後，也規畫興建環保公園。現在覆土欲蓋彌彰做法讓民眾無法接受，市府向環境部申請3000萬元整頓經費不該這樣改善。

呂玉玲說，昨已要求環保局停止覆土，但在未來恐徒增清運難度，讓垃圾繼續深埋地底，汙染土質和地下水源，應等垃圾完全清運後再來覆土、鋪草皮，並將整體山坡地好好重整，虛假的動作不需要。

環保局表示，3000萬元整頓經費用於覆土及加強相關防災安全設施，每日店子湖80噸垃圾有75噸會去焚燒，另外5噸暫置，待焚化廠整改完成後，每日收運垃圾將全數進焚化廠處理，掩埋場去化以安全為首要原則，也會將地方意見納入考量，以衛生安全、場址平衡及地貌穩定為主要評估方向，於欣榮整改後依焚化廠餘裕量逐步去化龍潭店子湖、觀音保障及楊梅員本等掩埋場暫置垃圾。

桃園市龍潭區店子湖垃圾掩埋場近日多輛卡車進場覆土，地方懷疑垃圾清除計畫是否暫緩，環保局澄清是防止異味及預防火災，本就會定期覆土。圖／呂玉玲提供
桃園市龍潭區店子湖垃圾掩埋場近日多輛卡車進場覆土，地方懷疑垃圾清除計畫是否暫緩，環保局澄清是防止異味及預防火災，本就會定期覆土。圖／呂玉玲提供

呂玉玲 環保局

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