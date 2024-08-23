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影／新埔義民廟祭典吸引信眾 人潮車潮多楊文科半途換乘機車

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟今天舉辦義民節祭典，得獎的神豬吸引民眾拍照。記者胡蓬生／攝影
新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟今天舉辦義民節祭典，得獎的神豬吸引民眾拍照。記者胡蓬生／攝影

新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟今天上午舉辦義民節祭典，行政院長卓榮泰等中央官員到場參加，卓榮泰強調客家忠義精神「忠於國家、義於人民」；神大賽得獎神豬上午紛紛入場，吸引信眾目光，紛紛搶拍，今年特等獎神豬以1397台斤奪冠，會場熱鬧滾滾。

義民節祭典是台灣北部客家地區重要節日，由新竹、桃園15個客庄每年農曆七月廿日輪流在新埔義民廟舉辦；今年由竹縣石光聯庄輪值祭典，包括關西鎮石光、大同、上林、新力及南和里及內立里一、二鄰，延續百年傳統；輪值庄頭在祭典期間，信眾都自發挑擔奉飯來祭祀義民爺。

新埔義民廟今年建廟236周年，除辦義民祭典外，最吸睛的就是廟埕展示比賽的神豬、神羊，除祭祀義民爺，更有祈求「風調雨順、國泰民安」意義，輪值祭典區信士獻供給義民爺的神豬、神羊，今 年最重的神豬由信士范阿桂飼養，重達1397台斤獲特等獎，神羊由信士張徐甜妹的神羊以3尺9分長的羊角獲特等獎。

卓榮泰、客委會主委古秀妃、新竹縣長楊文科等人及立委、地方民代多人到場依古禮祭祀；卓榮泰強調客家的忠義精神和晴耕雨讀的文化，是值得所有人學習的珍貴傳統。

楊文科上午前往會場時，因人潮車潮多，為此半途改搭員警機車而來。他說，義民祭是客家信仰的核心之一，也是文化部認證的重要台灣民俗，客家有晴耕雨讀及忠義精神，人才輩出，如吳濁流、鄧雨賢、龍瑛宗等，一直是大家學習的榜樣，縣府將大力推動並投資教育軟硬體資源，希望行政院多支持。

縣府文化局今年與廟方合作規畫「客家神樂八音大拚場」，邀縣內的田屋北管八音團、北埔八音團、關西祖傳隴西八音團、深井新興軒北管八音團，還有新埔內立同樂軒等5大八音團匯演，也結合「獻午供」儀式規畫藝陣大匯演，還邀新瓦屋花鼓隊、湖口鄉民俗協會30公尺長龍演出，讓今年褒忠亭義民節慶典更具儀式感。

新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟今天辦義民節祭典，參賽得獎的神豬吸引民眾拍照，其中范阿桂養出重達1397台斤的大神豬，獲得特等獎。記者胡蓬生／攝影
新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟今天辦義民節祭典，參賽得獎的神豬吸引民眾拍照，其中范阿桂養出重達1397台斤的大神豬，獲得特等獎。記者胡蓬生／攝影
行政院長卓榮泰上午參加新埔義民廟祭典，推崇客家忠義精神及晴耕雨讀的文化傳統。記者胡蓬生／攝影
行政院長卓榮泰上午參加新埔義民廟祭典，推崇客家忠義精神及晴耕雨讀的文化傳統。記者胡蓬生／攝影
行政院長卓榮泰( 左三）上午參加新埔義民廟祭典。記者胡蓬生／攝影
行政院長卓榮泰( 左三）上午參加新埔義民廟祭典。記者胡蓬生／攝影
新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟今天舉辦義民節祭典，得獎的神豬吸引民眾拍照。記者胡蓬生／攝影
新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟今天舉辦義民節祭典，得獎的神豬吸引民眾拍照。記者胡蓬生／攝影

卓榮泰 客家

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