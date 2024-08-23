桃捷綠線4車站名有「中正」引熱議 捷工局長還原過程：無政治考量

桃園捷運綠線預計2026年通車，市長張善政20日公布主線車站命名結果，但有民眾質疑有4個站名內有「中正」為名，但先前開放票選時根本沒有最高票證明有「中正」。市府捷工局長劉慶豐今天還原命名過程，強調審議委員會皆有參考民眾票選結果討論而定案，送進府內後也完全沒有改過委員會定案的站名，過程並無政治考量與色彩。

綠線車站命名日前公布後，有民眾發現，15站當中有8個車站的名字與當初票選第一結果不同，包括G09原本最高票是「桃園夜市站」，定案的卻是排名第三「中正力行站」；G10的最高票是「藝文特區站」，定案的是第二名「中正大興」；G13最高票是「河底站」，定案的是第三名高票的「南竹中正北站」；G14最高票「蘆竹站」，定案是第二高票的「蘆竹中正北站」等。

捷工局回應，捷運綠線主線車站命名作業是依「桃園市大眾捷運系統捷運車站命名更名或加註名稱作業要點」規定，以具有地方的辨識性、 地標顯著性或歷史意義為命名。有4站以「中正」為名，是因綠線主要行走於桃園區中正路及蘆竹區的中正北路。

捷工局也比對最後命名與民眾票選結果，15站當中有7站使用民眾票選第一的站名，2 站為票選第一加第二名，2站為票選第一名加第三名，另有3站使用票選第二名站名。G10與G11站因地理關係共同討論，G11站最後採用G10站當初民眾票選第一的站名。

劉慶豐今天跟媒體說明命名經過，強調民眾參與命名票選活動後的投票結果，相關票選結果都有提送委員會進行深度討論，委員會成員有區公所、各區里長聯誼會、文獻學者以及市府交通局、文化局、都發局、觀旅局等局處代表共同討論而定案站名。

像是G9最後命名中正力行站（桃園夜市），是考量票選第一的桃園夜市名稱並非永久性地標，因此以區公所提出的建議名稱，加上中正力行站交叉路口為站名，並加註「桃園夜市」，以尊重當地及票選結果。G10中正大興站實際距離藝文展演中心有400公尺，未來還也會是捷運橘線設站位址，會是大站，考量搭乘精準性命名中正大興。

劉慶豐也提到，G13南竹中正北站（河底），原本「河底」古地名的辨識性較低，所以以交叉路口為站名，還透露委員會也討論到，若取為中正北南竹站，恐怕會有諧音「北爛」聯想，因此最後定名南竹中正北站。至於G13a同樣考量「蘆竹」辨識性會認為在蘆竹區公所一帶，最後該站也延續以交叉路口為站名， 命名為蘆竹中正北站。