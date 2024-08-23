快訊

警界醜聞曝光！林明佐謀大隊長之位 傳「履歷」求關說

用中華電信Wi-Fi慘被駭還進警局！苦主急呼「要注意」 遭網打臉揪2大問題

藍告發罷樑團體違法募資 洪孟楷轟：民進黨非罷樑不可

桃捷綠線4車站名有「中正」引熱議 捷工局長還原過程：無政治考量

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園捷運綠線日前公布車站命名結果，引起討論。本報資料照片
桃園捷運綠線日前公布車站命名結果，引起討論。本報資料照片

桃園捷運綠線預計2026年通車，市長張善政20日公布主線車站命名結果，但有民眾質疑有4個站名內有「中正」為名，但先前開放票選時根本沒有最高票證明有「中正」。市府捷工局長劉慶豐今天還原命名過程，強調審議委員會皆有參考民眾票選結果討論而定案，送進府內後也完全沒有改過委員會定案的站名，過程並無政治考量與色彩。

綠線車站命名日前公布後，有民眾發現，15站當中有8個車站的名字與當初票選第一結果不同，包括G09原本最高票是「桃園夜市站」，定案的卻是排名第三「中正力行站」；G10的最高票是「藝文特區站」，定案的是第二名「中正大興」；G13最高票是「河底站」，定案的是第三名高票的「南竹中正北站」；G14最高票「蘆竹站」，定案是第二高票的「蘆竹中正北站」等。

捷工局回應，捷運綠線主線車站命名作業是依「桃園市大眾捷運系統捷運車站命名更名或加註名稱作業要點」規定，以具有地方的辨識性、 地標顯著性或歷史意義為命名。有4站以「中正」為名，是因綠線主要行走於桃園區中正路及蘆竹區的中正北路。

捷工局也比對最後命名與民眾票選結果，15站當中有7站使用民眾票選第一的站名，2 站為票選第一加第二名，2站為票選第一名加第三名，另有3站使用票選第二名站名。G10與G11站因地理關係共同討論，G11站最後採用G10站當初民眾票選第一的站名。

劉慶豐今天跟媒體說明命名經過，強調民眾參與命名票選活動後的投票結果，相關票選結果都有提送委員會進行深度討論，委員會成員有區公所、各區里長聯誼會、文獻學者以及市府交通局、文化局、都發局、觀旅局等局處代表共同討論而定案站名。

像是G9最後命名中正力行站（桃園夜市），是考量票選第一的桃園夜市名稱並非永久性地標，因此以區公所提出的建議名稱，加上中正力行站交叉路口為站名，並加註「桃園夜市」，以尊重當地及票選結果。G10中正大興站實際距離藝文展演中心有400公尺，未來還也會是捷運橘線設站位址，會是大站，考量搭乘精準性命名中正大興。

劉慶豐也提到，G13南竹中正北站（河底），原本「河底」古地名的辨識性較低，所以以交叉路口為站名，還透露委員會也討論到，若取為中正北南竹站，恐怕會有諧音「北爛」聯想，因此最後定名南竹中正北站。至於G13a同樣考量「蘆竹」辨識性會認為在蘆竹區公所一帶，最後該站也延續以交叉路口為站名， 命名為蘆竹中正北站。

夜市 捷運 桃園

延伸閱讀

桃捷綠線8站名和票選結果不同 挨批「選好玩的嗎？」

桃捷綠線首採管冪工法 首支基準管穿越桃園大圳

解釋開挖土方如何用 桃園捷運綠線第三次環差初審過關

高鐵延伸屏東路線出現AB兩案 屏東縣長喊話：趕快定案就是好案

相關新聞

桃捷綠線4車站名有「中正」引熱議 捷工局長還原過程：無政治考量

桃園捷運綠線預計2026年通車，市長張善政20日公布主線車站命名結果，但有民眾質疑有4個站名內有「中正」為名，但先前開放...

航空城拆遷戶再到桃市府陳情補償低 請來3大廟神尊首發聲

桃園市大園區民進黨議員游吾和號召航空城部分拆遷戶「823戰出來」，今天到桃市府廣場陳情，批市府和中央拆遷補償的評點過低，...

順風耳來苗栗囉！紙風車兒童劇9/7竹南運動公園開演

紙風車劇團平安大戲「順風耳的新香爐」9月7日在竹南運動公園演出，活動為免費自由入場，縣長鍾東錦今早出席記者會，邀請民眾攜...

桃園龜山爛路坑洞釀1死1傷 今重鋪強化

23歲陳姓男子20日晚上騎車載20歲黃姓女友，行經桃園市龜山區萬壽路一段時，疑看見路面坑洞急閃，打滑撞上大貨車，黃女傷重...

遭焚化廠退貨禁運 苑裡垃圾收運即起破袋稽查

苗栗縣焚化廠對於進場載運車輛，都有一定比例的抽查是否夾帶資源回收物，苑裡鎮公所1輛垃圾清運車進廠時，被稽查發現夾帶有違反...

公益憨樂月餅禮盒 盼支持

距中秋節不到1個月，桃園市真善美社會福利基金會每年推出8千盒公益憨樂月餅禮盒，但迄今僅賣2千多盒，訂單不如預期。基金會目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。