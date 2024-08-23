航空城拆遷戶再到桃市府陳情補償低 請來3大廟神尊首發聲

桃園市大園區民進黨議員游吾和號召航空城部分拆遷戶「823戰出來」，今天到桃市府廣場陳情，批市府和中央拆遷補償的評點過低，市府原本承諾以14.7計算也跳票，行政院要加碼25%拆遷補償也只限住宅，工廠、廟宇領不到，還有限定拆遷戶重建家園（安置街廓）必須在2026年完工，否則就沒有每坪3萬元的補助，許多措施都不合理甚至有違法之嫌。

陳情的民眾也請來大園區主要廟宇沙崙保安宮、竹圍福海宮、海口福元宮神尊到場，在市府廣場各自輦轎，最後三轎合一，神尊當場降旨由「桌頭」翻譯，市府人員表示，還是第一次看見這樣的陳情方式，相當特別。

「桌頭」傳遞神尊的指示，包括大人（市府官員）說話不算話，當初答應住家或廟宇的補助，有一部分實施，一部分沒做到，還說「害死人民有房子變沒房子，（神尊）有廟搞到沒廟住」，要「市政府的大人出來說明」，福海宮輔信王公還一度降旨「（官員）不出來就要進市府」，稍後地政局長蔡金鐘、副局長黃建華、工務局主秘吳慧敏出面說明與「聽訓」、接陳情書，同意了解陳情書內容，因為有些事項還要跟交通部民航局協商，協商後向地方說明。

民眾以神尊降旨陳情方式，讓在場人開眼界，市府資深人員表示還是頭一遭看見這樣的陳情方式。

綠營議員游吾和要求市長張善政兌現選舉時14.7的評點承諾，並痛批加發25%還是過低，沒辦法反映物價，拆遷戶還要貸款重建家園。地政局在民眾陳情後表示，航空城區段徵收公告是2020年，按法規，拆遷補償的評點必須按公告年的評點為基準，也就是12.2，後來工程延後，市長張善政今年3月面對到市府陳情情拆遷戶，承諾提高補償等6項措施，報行政院討論後定為加發25% 補償，原本是20%，當時的行政院問主計處物價波動預測，於是再加碼為25%。

地政局說明，如果用12.2的評點加上25%的補償，和每坪補助3萬元等加碼措施估算，要比14.7沒有加碼補償來得優惠，至於加發補償金限住家，是中央的決議。至於市議員徐其萬指出有100多戶住家，因政府戶別認定作業有瑕疵，領不到加碼的補償金，統計有128戶，市府會協助重新認定領取。

地政局表示，政府承諾加發重建協助金，當然也希望民眾配合，安置街廓重建家園只要2026年2月完成2樓底板的勘驗，就能獲得每坪3萬元補償（上限300萬元），不是蓋好才能領。至於廟宇重建，市府除了成立地上物專案查估，也劃設宗教專用區，福海宮、福元宮都會遷往專區，沙崙保安宮因為要在附近航空城開發區外重建，政府也幫協調國土署讓售農牧用地，也會協助變更為特定目的事業用地，讓保安宮順利重建。

市府表示，航空城今年已經進入安置重建年，市府已與民航局就民眾所提出的需求，在可行的前提下，盡可能研擬各項安置補助措施，協助居民順利重建，相關方案3月提報行政院討論定案，6月公布，安置補助包含住家房屋、房租補助、安置街廓重建協助金、配合加速開發獎勵金，調降安置住宅售價及區外安置等各項補助措施。