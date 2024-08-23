航空城拆遷戶再到桃市府陳情補償低 請來3大廟神尊首發聲
桃園市大園區民進黨議員游吾和號召航空城部分拆遷戶「823戰出來」，今天到桃市府廣場陳情，批市府和中央拆遷補償的評點過低，市府原本承諾以14.7計算也跳票，行政院要加碼25%拆遷補償也只限住宅，工廠、廟宇領不到，還有限定拆遷戶重建家園（安置街廓）必須在2026年完工，否則就沒有每坪3萬元的補助，許多措施都不合理甚至有違法之嫌。
陳情的民眾也請來大園區主要廟宇沙崙保安宮、竹圍福海宮、海口福元宮神尊到場，在市府廣場各自輦轎，最後三轎合一，神尊當場降旨由「桌頭」翻譯，市府人員表示，還是第一次看見這樣的陳情方式，相當特別。
「桌頭」傳遞神尊的指示，包括大人（市府官員）說話不算話，當初答應住家或廟宇的補助，有一部分實施，一部分沒做到，還說「害死人民有房子變沒房子，（神尊）有廟搞到沒廟住」，要「市政府的大人出來說明」，福海宮輔信王公還一度降旨「（官員）不出來就要進市府」，稍後地政局長蔡金鐘、副局長黃建華、工務局主秘吳慧敏出面說明與「聽訓」、接陳情書，同意了解陳情書內容，因為有些事項還要跟交通部民航局協商，協商後向地方說明。
民眾以神尊降旨陳情方式，讓在場人開眼界，市府資深人員表示還是頭一遭看見這樣的陳情方式。
綠營議員游吾和要求市長張善政兌現選舉時14.7的評點承諾，並痛批加發25%還是過低，沒辦法反映物價，拆遷戶還要貸款重建家園。地政局在民眾陳情後表示，航空城區段徵收公告是2020年，按法規，拆遷補償的評點必須按公告年的評點為基準，也就是12.2，後來工程延後，市長張善政今年3月面對到市府陳情情拆遷戶，承諾提高補償等6項措施，報行政院討論後定為加發25% 補償，原本是20%，當時的行政院問主計處物價波動預測，於是再加碼為25%。
地政局說明，如果用12.2的評點加上25%的補償，和每坪補助3萬元等加碼措施估算，要比14.7沒有加碼補償來得優惠，至於加發補償金限住家，是中央的決議。至於市議員徐其萬指出有100多戶住家，因政府戶別認定作業有瑕疵，領不到加碼的補償金，統計有128戶，市府會協助重新認定領取。
地政局表示，政府承諾加發重建協助金，當然也希望民眾配合，安置街廓重建家園只要2026年2月完成2樓底板的勘驗，就能獲得每坪3萬元補償（上限300萬元），不是蓋好才能領。至於廟宇重建，市府除了成立地上物專案查估，也劃設宗教專用區，福海宮、福元宮都會遷往專區，沙崙保安宮因為要在附近航空城開發區外重建，政府也幫協調國土署讓售農牧用地，也會協助變更為特定目的事業用地，讓保安宮順利重建。
市府表示，航空城今年已經進入安置重建年，市府已與民航局就民眾所提出的需求，在可行的前提下，盡可能研擬各項安置補助措施，協助居民順利重建，相關方案3月提報行政院討論定案，6月公布，安置補助包含住家房屋、房租補助、安置街廓重建協助金、配合加速開發獎勵金，調降安置住宅售價及區外安置等各項補助措施。
有關建物徵收拆遷補償，市府表禦示全市均按照桃園市興辦公共工程地上物拆遷補償自治條例規定辦理，航空城案也是依照規定，但因航空城區段徵收案採先建後遷及歷史背景較為特殊，整體推動期程較長，所以特別加發住家房屋補助費，充分考量到重建年有年的營建物價變動幅度，加發建物補償費及自拆獎勵金合計25%的補助費，並且以保障大多數原有居住的住家優先，協助居民安置重建。
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