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順風耳來苗栗囉！紙風車兒童劇9/7竹南運動公園開演

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府與紙風車劇團今舉辦記者會，9月7日將在苗栗演出平安大戲「順風耳的新香爐」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府與紙風車劇團今舉辦記者會，9月7日將在苗栗演出平安大戲「順風耳的新香爐」。圖／苗栗縣政府提供

紙風車劇團平安大戲「順風耳的新香爐」9月7日在竹南運動公園演出，活動為免費自由入場，縣長鍾東錦今早出席記者會，邀請民眾攜家帶眷共同欣賞，共享歡樂親子時光。

鍾東錦表示，去年紙風車來苗栗演出「哪吒鬧龍宮」，觀眾反應熱烈、好評不斷；今年紙風車再度回到苗栗，將大型表演劇碼「順風耳的新香爐」搬上戶外舞台，播撒藝術的種子，讓孩子們的童年留下最深刻而美好的回憶。

他也特別感謝立委陳超明、邱鎮軍及竹南鎮公所、台電公司、中油公司的大力支持，凝聚苗栗鄉親的向心力，一起打造高品質的戲劇演出，讓苗栗縣民能夠親近藝術，激發孩子們的創造力。

文觀局長林彥甫表示，鍾縣長上任後非常重視文化藝術推廣，為讓縣民欣賞更多優質表演，縣府持續邀請更多優秀藝文團隊來到苗栗。此次「順風耳的新香爐」改編自兒童文學作家李潼的作品，劇中能力強大的順風耳，不懂得善用同理心與他人合作，面對處處碰壁的路途，開始反思自己的行為，幫助有困難的人，也慢慢理解傾聽和關懷的重要。

紙風車劇團團長任建誠說，順風耳象徵必須勇敢出發、面對不可預期未來的孩子，紙風車賦予神仙人性和情感的表現，讓角色更貼近觀眾的感受，是一齣可以為大人小孩帶來勇氣、思考未來的戲劇。

縣府期盼透過紙風車兒童劇的戶外演出，激發人們無限想像力；熱烈邀請大朋友、小朋友共同體驗美好的戲劇，將「追風」行程排入親子假日活動。

苗栗縣政府與紙風車劇團今舉辦記者會，9月7日將在苗栗演出平安大戲「順風耳的新香爐」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府與紙風車劇團今舉辦記者會，9月7日將在苗栗演出平安大戲「順風耳的新香爐」。圖／苗栗縣政府提供

朋友 紙風車 鍾東錦

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