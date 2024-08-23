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遭焚化廠退貨禁運 苑裡垃圾收運即起破袋稽查

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苑裡鎮長劉育育也在臉書發文，宣布自即日起，清潔隊在收運垃圾時，將落實「嚴加取締、破袋稽查」政策。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡鎮長劉育育也在臉書發文，宣布自即日起，清潔隊在收運垃圾時，將落實「嚴加取締、破袋稽查」政策。圖／苑裡鎮公所提供

苗栗縣焚化廠對於進場載運車輛，都有一定比例的抽查是否夾帶資源回收物，苑裡鎮公所1輛垃圾清運車進廠時，被稽查發現夾帶有違反規定的物品遭「退貨」，由於已是累犯，即日起至9月2日遭處禁止進廠。苑裡鎮公所宣布即日起，清潔隊收運垃圾時，落實「嚴加取締、破袋稽查」政策。

苑裡鎮公所指出，這輛垃圾清運車被焚化廠處以禁止進廠，由於該車比一般垃圾車更大，平日負責載運各路線集合起來的垃圾，統一送往焚化爐，這段時間禁止進廠，嚴重影響苑裡垃圾清運工作。

苑裡鎮長劉育育說，全鎮每月向垃圾焚化廠送運逾600公噸的垃圾，此次面臨拒絕收運的處分，顯見鎮民在資源回收、垃圾分類上做得不夠徹底。除了落實「嚴加取締、破袋稽查」政策，確保一般垃圾與資源回收分開，也呼籲民眾不要亂丟垃圾、隨地焚燒。苗縣府環保局指出，一般都是偏遠鄉鎮才會採用大車轉運方式，若其中含資源回收物10件以上就會處以全車退運，3個月內被查獲2次就處以禁運，規範已施行十多年，但被處分禁運不常見。

環保局也說明，焚化廠對進場載運車輛，都有一定比例抽查，雖無罰款，但這「禁入」的行政干擾影響很大，也呼籲民眾要從前端做好分類工作，避免行政部門後續的困擾。

環保局 資源回收

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