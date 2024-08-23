桃園龜山爛路坑洞釀1死1傷 今重鋪強化

聯合報／ 記者周嘉茹張裕珍／桃園報導
桃園市龜山區20日晚間一名23歲陳姓男子騎車載著20歲黃姓女子，沿萬壽路一段直行往新北方向前進，結果疑似為閃避路面上坑洞打滑，不慎偏離角度撞上左前方的大貨車，造成後座黃女傷重死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區20日晚間一名23歲陳姓男子騎車載著20歲黃姓女子，沿萬壽路一段直行往新北方向前進，結果疑似為閃避路面上坑洞打滑，不慎偏離角度撞上左前方的大貨車，造成後座黃女傷重死亡。記者周嘉茹／翻攝

23歲陳姓男子20日晚上騎車載20歲黃姓女友，行經桃園市龜山區萬壽路一段時，疑看見路面坑洞急閃，打滑撞上大貨車，黃女傷重不治。路權單位交通部公路局北區養工分局中壢工務段指出，事發當晚先緊急修補坑洞，最慢今晚重鋪高溫瀝青強化路面。立委牛煦庭認為應全面安檢，今將邀相關單位現勘協調。龜山區萬壽路一段位於省道台1線，屬公路局北區養護工程分局中壢工務段維管，車禍後量測坑洞約長1.1公尺、寬0.7公尺、深2公分。中壢工務段長陳群仁說，廠商每天派員在養護路段巡查，上周巡查有發現該處有坑洞，當天即以常溫材料修補，直到事發當天上午巡查，未見有大坑洞。

陳群仁說，20日午後龜山4小時內降下超過60毫米雨量，加上許多大車經過輾壓，路面再次出現坑洞，進而發生憾事，當晚區公所通報後立即到場修補，中壢工務段將慰問家屬、傾聽訴求。

至於坑洞修補如何強化？陳群仁說，平時臨時修補路面坑洞會以常溫材料補平，以求30分鐘內可通車不影響用路人，事發坑洞將以正常路面修補材料及機具處理，提升耐久性和品質。

桃園養工處指出，市府管轄道路為市內編號道路及路寬15米以上市區道路，除每天派員機動巡查坑洞，若接獲坑洞通報會在4小時內完成修補，確保用路人安全。

中壢 材料 桃園

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