義民祭祀大典明正式登場 新竹鳳山溪今放水燈引路
2024義民祭祭祀大典明天將在新埔褒忠亭義民廟登場，今天下午3點過後信眾依照傳統習俗，在距離義民廟1公里的褒忠大橋下鳳山溪畔舉行放水燈儀式，藉由水燈引路邀請孤魂明天到義民廟前廣場接受普度。明天上午祭祀大典將有行政院長卓榮泰、新竹縣長楊文科出席。
今年放水燈儀式依往年慣例在鳳山溪褒忠大橋下舉行，現場排排水燈順著水流向下游漂流，地方信眾表示，這樣放水燈的作法是為了邀請在水域上的孤魂野鬼，能夠知道明天是舉辦義民祭的日子，讓祂們能夠前來接受普度。
2024義民祭今年由石光祭典區輪值，輪值祭典區主委范光周表示，每年最受矚目的賽神豬今年也不缺席，共有24頭神豬參與義民祭舉行，其中由關西鎮大同里范阿桂所獻的神豬奪下今年特等獎，神豬總重1397台斤。
據了解，明天上午10點行政院長卓榮泰將代表中央到場出席祭祀大典進行，不過賴清德總統並不會出席，不若過去蔡英文前總統除了出席義民祭，還會出席春祭大典等義民廟重要祭典。
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