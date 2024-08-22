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柯文哲農地雜草叢生疑無人管理 竹市府將行文要求定期管理

中央社／ 新竹市22日電
民眾黨主席柯文哲名下農地在2024年3月已整地並種植芭樂樹苗，恢復農用，但時隔5個多月後卻看似荒廢、雜草叢生。新竹市政府22日表示，將行文要求土地所有權人定期進行管理工作，以維護環境整潔並預防病蟲害等發生。中央社
民眾黨主席柯文哲名下農地在2024年3月已整地並種植芭樂樹苗，恢復農用，但時隔5個多月後卻看似荒廢、雜草叢生。新竹市政府22日表示，將行文要求土地所有權人定期進行管理工作，以維護環境整潔並預防病蟲害等發生。中央社

民眾黨主席柯文哲持有新竹農地卻非農用遭限期改善，經種植芭樂樹苗後疑似無人管理，現地雜草叢生。新竹市府表示，將行文土地所有權人定期進行管理，維護環境整潔。

柯文哲持有農地在今年3月整地，並種植芭樂樹苗。時隔5個多月，中央社記者今天下午實地走訪發現，現況雜草叢生，看似無人管理。

對此，新竹市政府產業發展處透過文字表示，隆恩段1320地號土地（柯文哲持分農地）曾被通報未依法農用後，要求地主於今年3月限期改善，市府依規勘查後，目前回歸一般農地使用，依農地利用管理作業流程處置。

有關農地雜草長，產發處指出，此地號為都市計畫區外特定農業區農牧用地，非環保局依廢清法公告列管範圍，將行文要求土地所有權人定期進行農地田間管理工作（如鋤草、耕犁），維護環境整潔及預防病蟲害等發生。

柯文哲持有在新竹市的農地去年12月間遭踢爆違規使用，新竹市府要求30天內改善。當月22日由民眾黨新竹黨部主委李國璋請廠商派機具進場刨除瀝青，經2次申請展延，在今年3月18日期限內已整地並種植芭樂樹苗。

新竹 柯文哲 農地

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