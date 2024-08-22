桃園蓮花季假日節目多 接駁車往返各農場、上傳美照有機會中奬

桃園市政府農業局長陳冠義表示，蓮花季已26個年頭，每年7、8月花卉盛宴全台知名，吸引賞蓮花人潮，今年周周假日有精彩的活動，在蓮花園休閒農業區拍美照，還可以參加「IG美照SHOW」，25日前上傳美照，就有機會獲得大容量折疊收納手推車。

今年蓮花季還請來市政府原住民族行政局、客家事務局協助，原民局帶來「原林藝術舞集」，熱情洋溢的舞蹈與遊客互動；客家事務局舉辦藝文活動，藉由演唱客家經典歌曲，帶領民眾感受客家文化的多元魅力；文化局邀請桃園市國樂團攜手兩位金曲唱將，以國樂詮釋細緻情感。蓮花園休閒農業區另推出「北觀音名荷大賞」、「荷田小廚房」，一同在蓮花池畔享受大自然的美好，此外，蓮花季也舉辦「荷塘月色蓮花宴」體驗各式蓮花料理，還有觀音區農會辦理瓜王爭霸戰&超級大南瓜–評鑑品嘗、頒獎，大西瓜跟大南瓜互相較勁，更在現場提供觀音在地美味的西瓜供民眾品嘗一同享樂。

農業局表示，觀音區蓮花園休閒農業區可以觀賞蓮花，還可以坐大王蓮，休區的蓮園有蓮荷園休閒農場、水蓮之鄉農場、大田蓮花園、康莊蓮園、觀音樹林蓮荷防災農場以及蓮花園遊客中心，都能參與特別的體驗創造屬於自己的專屬美拍。