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荒廢10年…桃園這處公園萬人不去 市府、議員將花500萬改造

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭百年大鎮的景觀池公園閒置荒廢，市議員徐玉樹與市府會勘決花500萬元打造親子公園。圖／徐玉樹提供
龍潭百年大鎮的景觀池公園閒置荒廢，市議員徐玉樹與市府會勘決花500萬元打造親子公園。圖／徐玉樹提供

桃園市龍潭區百年里百年大鎮的景觀池公園老舊、排漏水出問題，閒置荒廢逾10年，里長張銘純向市議員徐玉樹請命改造為親子公園，徐玉樹今天下午表示，該公園景觀池荒廢閒置多年，經與市府秘書長溫代欣會勘決定由市府與議員配合款支應500萬元，今年底前施工整平，明年上半年完成運動休閒設施，提供居民親子休憩使用。

百年里長張銘純表示，百年大鎮戶籍住戶2300多戶、居民約上萬人，欠缺運動休閒場所，該社區一處公園景觀池100多坪，因老舊及排漏水問題停用，閒置至今10幾年，沒有人使用，里民希望透過公園設施改造、提供運動休閒設施，做為親子公園，開放該里及旁邊2里的里民來休閒使用。

徐玉樹表示，百年大鎮居民多，該社區公園老舊景觀池設施，疑因設計問題，漏水等問題無法使用，閒置荒廢至今，里長張銘純及里民爭取改造，市府和議員配合款將支應500萬元，由龍潭區公所評估先進行公園景觀池設施整平，再設置地上運動休閒設施，改造成親子公園，開放當地居民使用。陳姓住戶表示，該處公園景觀池設施閒置很多年了，需經費整修才能再現風華。

龍潭區長黃世琪表示，百年大鎮的觀池公園設施改造，將由區公所評估設施的配置計畫提報市政府同意，再分別進行景觀池公園整平和設置運動休閒設施，改造為親子公園開放居民休閒使用。

龍潭百年大鎮的景觀池公園閒置荒廢，市議員徐玉樹與市府會勘決花500萬元打造親子公園。圖／徐玉樹提供
龍潭百年大鎮的景觀池公園閒置荒廢，市議員徐玉樹與市府會勘決花500萬元打造親子公園。圖／徐玉樹提供

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