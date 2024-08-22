桃園科技執法中心「OPEN HOUSE」 2個月吸近300人體驗

桃園市警察局去年7月在大園區正式成立「交通科技執法中心」，彙整現階段各科技執法數據，今年6月15日結合民間資源規劃「OPEN HOUSE」，內部設置多功能教育園區並搭配虛擬實境體驗，開放民眾參觀並體驗模擬安全駕車等活動，建立正確的交通安全觀念，開放至今逾2個月已吸引288位民眾前來參觀。

近年科技迅速發展，警方運用科技設備輔助交通宣導為時勢所趨，交通科技執法中心透過「虛擬實境」構想，檢視路口易發生事故的肇因，模擬相應環境，如機車占據車道、行人穿越馬路等25項功能，以活潑的體驗設施向民眾宣導對於交通事故可能的肇事因素。

桃園市目前截至今年7月31日全市科技執法設備已建置327處，其中固定式測速照相桿124處、區間測速14處、路口多功能科技執法53處及租賃式科技執法101處，另由交通局建置35處。

警方統計，今年1至7月各項科技執法共舉發34萬6879件，建置科技執法地點事故平均下降約13.36%，以最經濟迅速方式導入執法服務，有效節省舉發人力成本及維護同仁執勤安全。

桃園市長張善政今前往視察多功能教育園區，與草漯國中學生一起體驗安全駕車模擬狀況、夾娃娃機、拍貼機及機車賽車體驗，互動相當活潑有趣，張善政認為民眾對於科技執法仍不了解，因此除了執行交通違規取締外，透過「OPEN HOUSE」更能讓民眾親自體驗，知道科技執法「絕無黑箱」。