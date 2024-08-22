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仁海宮慶讚之夜封街辦市集摸彩 改道資訊一次看免塞車

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

2024中壢區中元慶典藝術節今起至明晚熱鬧舉行，除了今天精彩的水燈排遶境外，明晚延平路上也將封街舉行慶讚之夜，現場有各式美食攤位、客庄創意市集，更有摸彩及闖關遊戲，也提醒民眾元化路至環北路間延平路將封街，務必提前改道。

慶讚之夜將於明晚5點至9點30分舉行，中壢警分局提醒，中午11時至晚間12時管制路段，至中壢區延平路（環北路至元化路區間，延平環北路口及延平元化路口皆禁止進入延平路、環北中福路口禁止進入中福路、環北路汽車禁止左轉進入七和路、慈惠三街、六和路，及元化路車輛禁止進入元化路125巷及元化路215巷。

建議改道路段桃園往中壢方向（南下）延平路→右轉環北路→左轉新生路→左轉中美路→右轉延平路，或延平路→右轉環北路→左轉中豐路；中壢往桃園方向（北上）延平路→左轉元化路→右轉慈惠三街→右轉環北路→左轉延平路。

2024中壢區中元慶典藝術節今起至明晚熱鬧舉行，除了今天精彩的水燈排遶境外，明晚延平路上也將封街舉行慶讚之夜，替代路線一次看。圖／中壢警分局提供
2024中壢區中元慶典藝術節今起至明晚熱鬧舉行，除了今天精彩的水燈排遶境外，明晚延平路上也將封街舉行慶讚之夜，替代路線一次看。圖／中壢警分局提供
2024中壢區中元慶典藝術節今起至明晚熱鬧舉行，除了今天精彩的水燈排遶境外，明晚延平路上也將封街舉行慶讚之夜，替代路線一次看。圖／中壢警分局提供
2024中壢區中元慶典藝術節今起至明晚熱鬧舉行，除了今天精彩的水燈排遶境外，明晚延平路上也將封街舉行慶讚之夜，替代路線一次看。圖／中壢警分局提供

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