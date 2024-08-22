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桃園教育局出版專書 分享學校品牌及理念

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園113學年度第1學期校長會議除了討論重要教育方針外，更發表「桃園市品牌學校理念與實務」專書。記者翁唯真／攝影
桃園113學年度第1學期校長會議除了討論重要教育方針外，更發表「桃園市品牌學校理念與實務」專書。記者翁唯真／攝影

桃園113學年度第1學期校長會議除了討論重要教育方針外，更發表「桃園市品牌學校理念與實務」專書，內容包括學者專家學術理論觀點，指引各品牌推動方向並提出前瞻性的做法，讓各校能效仿。

張善政今出席表示，自己曾於國立台灣大學土木工程系任教，身為教育界的一份子，更希望桃園教育愈來愈好，教育局編撰的桃園市品牌學校理念與實務專書於今日發表，為各校提供12項品牌特色學校發展清晰及明確的指引，以利各校推展自身特色，並進一步發展多元品牌優質學校。

張善政今也表揚榮獲全國及全市殊榮的學校，也感謝桃園市各級學校長們與市府共同努力，並表示很高興能和桃園各級學校的校長齊聚一堂，就教育政策溝通與交流，期勉教育者齊心培育桃園莘莘學子。

教育局表示，今年校長會議以發展學校特色，建構學校品牌」為主題，並推出 12 項特色品牌學校，期許各校能在校長及親師生共同努力下，結合內外部資源，發展自身學校品牌，更甚者逐步擴展為多元的品牌學校。

教育局指出，專書內容包括學者專家學術理論觀點，指引各品牌推動方向並提出前瞻性的做法，各品牌特色具體可行的行動方案，及績優特色學校實務分享，做為各校推動的參考。期能啟發學校創新的思維，讓各校都能追求卓越，讓每個學生都能適性揚才，發揮潛能。

桃園113學年度第1學期校長會議除了討論重要教育方針外，更發表「桃園市品牌學校理念與實務」專書。記者翁唯真／攝影
桃園113學年度第1學期校長會議除了討論重要教育方針外，更發表「桃園市品牌學校理念與實務」專書。記者翁唯真／攝影

張善政 教育局 桃園

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