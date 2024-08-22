竹縣竹東鎮與北埔鄉部分區域 8月27日停水4小時
台灣自來水公司今天表示，新竹縣竹東鎮部分部分區域、北埔鄉大湖村將於8月27日上午8時起停水4小時，影響1460戶，提醒用戶留意並提早儲水備用。
台灣自來水公司今天發布新聞資料指出，為穩定竹東地區供水，辦理「員崠淨水場高低壓供電設備委託檢驗」停水檢驗，將從8月27日上午8時起停水至中午12時止，共停水4小時，停水戶數達1460戶。
自來水公司表示，停水區域包含竹東鎮的軟橋里、員崠里、上館里、東峰路、生產街、至善路、資源街；北埔鄉部分是大湖村附近用戶。
自來水公司說，水壓降低期間，應關閉抽水機電源，慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。
自來水公司指出，建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間應將總表前制水閥關閉，可避免可能虹吸汙染發生。
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