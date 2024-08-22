桃園龍潭設客運轉運站有譜 龍潭運動公園站年底前將成短期轉運站

桃園市龍潭區國道客運往返市區轉運班車，影響尖峰時段塞車，龍潭議員爭取建置客運轉運站需求，市府交通局今天表示，為滿足龍潭民眾公共運輸轉運需求，決定在龍潭北龍路的龍潭運動公園站設置長廊式候車亭，做為國道及市區客運臨時轉運站，最近與客運業溝通路線調整後施建置，預計今年底前完工啟用。

龍潭地區最近幾年外來移居人口持續增加，車輛大量增加，行經國3龍潭交流道上下的國道客運班次增加，公車增加，卻欠缺客運轉運站，造成龍潭市區上下班尖峰時間塞車，民眾一直陳情改善龍潭市區塞車問題，市議員徐玉樹提案比照八德轉運站模式，建議市府在國3龍潭交流道附近規畫設置龍潭轉運站，解決國道客運轉運需求。

徐玉樹表示，基於龍潭鄉親通勤族需求，避免尖峰時段客運進出市區阻塞，他爭取長期在國3龍潭交流道附近規畫龍潭轉運站，短期因應國道客運及公車上下車停靠、接駁，避免塞車，經市府交通局會勘，最後選定北龍路的龍潭運動公園站旁，加上附近公園有停車場及機車區，決定規畫長廊式候車亭，先做短期客運臨時轉運站。

目前該運動公園站旁的U-Bike已移除，等長廊停車亭完工後，將提供國道客運及公車臨時停靠、接駁轉運使用，徐表示，長期將爭取龍潭都市計畫第4次通盤檢討，推動產業專區計畫及規畫龍潭轉運站，徹底解決國3客運、公車停靠、接駁及市區交通塞車問題。