神預測高虹安全都中！命理師貼文爆紅 預言2033才又有官運

新竹市長高虹安上任後話題不斷，先前才因助理費涉貪一審被判7年4月停職中，昨天又因誣告罪遭判刑10月。命理專家梁靧2022年11月25日在臉書神準預測高虹安會當選市長，並預言高在2023年39歲時會換大運，此官殺剋身一走4年，並要到2033、2034年，50、51歲時才又有官運。近日該貼文又被網友挖出，紛紛前往朝聖。

梁靧2022年底在臉書解析高虹安八字命盤，並神準預測高虹安將當選市長，但從高虹安的八字來看，「很明顯是一路靠個人努力而有今天成就的命盤」，並點出高虹安會在2023年、39歲時換大運，轉為印運文書工作環境，較不如從前，加上木行官運引入為凶兆，「如果官越做越高，越不快樂、越不順遂。」

梁靧還預測高虹安勝選後，將因助理費受到比起輿論謾罵更嚴重的糾紛，也就是官訟牢獄之災，此官殺剋身一走4年，從2022年至2025年，尤以2023年為最，而高虹安也是在2023年被起訴。

梁靧還指出，高虹安至2026丙午年，全盤是精神修養的讀書印運，命主轉為修身養性，遠離是非。他個人認為，這個盤本就是從商的命，任官只是一時引動，並不是適合做官的性格、也不是即使性格不適，但運勢成就其做官順遂的命。

梁靧說，查高虹安的大運、流年，要到2033、2034年，50、51歲時才又有官運。中間一路大運流年並非任官之勢，縱使勝選，這官做不久，之後仍是回去從商發大財。2026年丙午年的身心休養，是命主（高虹安）很重要的人生心態轉折點。

也因這則貼文神準預測高虹安當選、被起訴、遭判刑，今天在臉書和社群紛紛被轉載，再度吸引網友朝聖。有網友指出，從梁靧預測上來看，2026年修身養性遠離是非，就是被關了，就時辰來說，三審差不多結束了，「10年後會有官運，不就關十年嗎？」、「今天2024年8月22日，果然高虹安的二案被一審判決有罪。」

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