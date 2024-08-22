快訊

才剛報到！台中女中「3代課教師接行政」挨批 校長回應了

美軍驅逐艦「強生號」通過台灣海峽！照片曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神預測高虹安全都中！命理師貼文爆紅 預言2033才又有官運

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
命理專家梁靧2022年在臉書預測高虹安會當選市長，並預言高在2023年39歲時會換大運，此官殺剋身一走4年，並要到2033、2034年，50、51歲時才又有官運。圖／報系資料照
命理專家梁靧2022年在臉書預測高虹安會當選市長，並預言高在2023年39歲時會換大運，此官殺剋身一走4年，並要到2033、2034年，50、51歲時才又有官運。圖／報系資料照

新竹市長高虹安上任後話題不斷，先前才因助理費涉貪一審被判7年4月停職中，昨天又因誣告罪遭判刑10月。命理專家梁靧2022年11月25日在臉書神準預測高虹安會當選市長，並預言高在2023年39歲時會換大運，此官殺剋身一走4年，並要到2033、2034年，50、51歲時才又有官運。近日該貼文又被網友挖出，紛紛前往朝聖。

梁靧2022年底在臉書解析高虹安八字命盤，並神準預測高虹安將當選市長，但從高虹安的八字來看，「很明顯是一路靠個人努力而有今天成就的命盤」，並點出高虹安會在2023年、39歲時換大運，轉為印運文書工作環境，較不如從前，加上木行官運引入為凶兆，「如果官越做越高，越不快樂、越不順遂。」

梁靧還預測高虹安勝選後，將因助理費受到比起輿論謾罵更嚴重的糾紛，也就是官訟牢獄之災，此官殺剋身一走4年，從2022年至2025年，尤以2023年為最，而高虹安也是在2023年被起訴。

梁靧還指出，高虹安至2026丙午年，全盤是精神修養的讀書印運，命主轉為修身養性，遠離是非。他個人認為，這個盤本就是從商的命，任官只是一時引動，並不是適合做官的性格、也不是即使性格不適，但運勢成就其做官順遂的命。

梁靧說，查高虹安的大運、流年，要到2033、2034年，50、51歲時才又有官運。中間一路大運流年並非任官之勢，縱使勝選，這官做不久，之後仍是回去從商發大財。2026年丙午年的身心休養，是命主（高虹安）很重要的人生心態轉折點。

也因這則貼文神準預測高虹安當選、被起訴、遭判刑，今天在臉書和社群紛紛被轉載，再度吸引網友朝聖。有網友指出，從梁靧預測上來看，2026年修身養性遠離是非，就是被關了，就時辰來說，三審差不多結束了，「10年後會有官運，不就關十年嗎？」、「今天2024年8月22日，果然高虹安的二案被一審判決有罪。」

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理專家梁靧2022年在臉書預測高虹安會當選市長，並預言高在2023年39歲時會換大運，此官殺剋身一走4年，並要到2033、2034年，50、51歲時才又有官運。圖／取自梁靧臉書
命理專家梁靧2022年在臉書預測高虹安會當選市長，並預言高在2023年39歲時會換大運，此官殺剋身一走4年，並要到2033、2034年，50、51歲時才又有官運。圖／取自梁靧臉書
命理專家梁靧2022年在臉書預測高虹安會當選市長，並有興訟牢獄之災，近日該貼文又被網友挖出，紛紛前往朝聖。圖／取自梁靧臉書
命理專家梁靧2022年在臉書預測高虹安會當選市長，並有興訟牢獄之災，近日該貼文又被網友挖出，紛紛前往朝聖。圖／取自梁靧臉書

流年 運勢 高虹安

延伸閱讀

高虹安誣告被判10月 黃智賢：論文抄襲真相水落石出

網路發起罷免高虹安 第1階段連署達1251份

高虹安誣告判刑10月 林志潔：司法是公共財不應被濫用

【即時短評】貪汙再添誣告「前後院都失火」高虹安只剩這一條路

相關新聞

神預測高虹安全都中！命理師貼文爆紅 預言2033才又有官運

新竹市長高虹安上任後話題不斷，先前才因助理費涉貪一審被判7年4月停職中，昨天又因誣告罪遭判刑10月。命理專家梁靧2022...

竹東爆紅火蟻咬人災情 公所拉封鎖線呼籲勿靠近

新竹縣竹東鎮中央市場旁的仁愛停車場公園，近期傳出多起紅火蟻攻擊民眾事件，經確認為紅火蟻出沒，甚至發現蟻丘，就怕再有民眾被...

桃園龍潭設客運轉運站有譜 龍潭運動公園站年底前將成短期轉運站

桃園市龍潭區國道客運往返市區轉運班車，影響尖峰時段塞車，龍潭議員爭取建置客運轉運站需求，市府交通局今天表示，為滿足龍潭民...

苗栗鄉下小孩蘇郁涵尋夢 國外紅回國內得金曲獎

爵士鐵琴家蘇郁涵勇奪今年金曲獎最佳作曲人獎，她從小學古典音樂，後來發現喜歡更即興的爵士樂，鄉下小孩勇敢尋夢，國外紅回國內...

新竹縣具智慧城市治理經驗 楊文科要留住AI人才

AI人工智慧浪潮是近兩年最受矚目的話題，因此智慧化科技產業也成為焦點，新竹縣推動成立AI智慧園區吸引國際大廠進駐，即將在...

垃圾車違規遭焚化廠「退貨」禁入 苑裡即日起收垃圾將破袋稽查

苗栗縣苑裡鎮公所的1輛垃圾清運車，近日在運送垃圾前往竹南焚化爐焚燒時，現場稽查夾帶有違反規定的物品被「退貨」，且這輛車被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。