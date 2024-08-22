苗栗鄉下小孩蘇郁涵尋夢 國外紅回國內得金曲獎

爵士鐵琴家蘇郁涵勇奪今年金曲獎最佳作曲人獎，她從小學古典音樂，後來發現喜歡更即興的爵士樂，鄉下小孩勇敢尋夢，國外紅回國內，心路歷程勵志，圈粉苗栗縣長鍾東錦，買CD送學校，希望啟發下一個音樂家。

蘇郁涵出生苗栗縣公館鄉下，今年以「自由的姿態」專輯中的「嗨高科技」一曲，獲得2024金曲獎第35屆演奏類最佳作曲人獎。她日前自美國返台，由媽媽羅玉蘭陪同，鍾東錦今天接見表揚，肯定蘇是「苗栗之光」、「客家之光」，並買專輯CD分送學校。

蘇郁涵分享音樂之路，從小學習鋼琴，進入公館國小音樂班，一開始拉大提琴，因羨慕同學帶著鼓棒就可以輕鬆到校，改學打擊樂器，一直到大學前，走的都是古典音樂路線，因自己喜歡寫文章，爵士樂較即興、創作，不像古典音樂詮釋作曲家作品，改學爵士樂。

台北藝術大學打擊樂演奏碩士畢業後，蘇郁涵有意到美國波士頓伯克利音樂學院（Berklee College of Music）深造爵士鐵琴即興演奏，因家境難以負擔高昴 的學費及生活費，家人一開始反對。

蘇郁涵當時靠著描述突然發現父親一度引以為傲的烏黑頭髮，出現了白髮絲，以「頭哪毛的色」一曲，獲「原創流行音樂大獎」客語組首獎、「苗栗客家音樂大賽首獎」，及「第一屆台北數位藝術節開幕展演首獎」，獎金10萬元，及媽媽最後點頭支持，終於圓夢出國進修，這段過程羅玉蘭至今回想起來都會心疼。

蘇郁涵旅居美國紐約10年，在美國、歐洲樂團享有聲譽，美國爵士樂最重要雜誌DownBeat 評價為「像是一本最好的小說，說盡了所有的美好」，並提名為年度「崛起新秀」，蘇郁涵至今出版4張專輯，她說，這次金曲獎在家裡得獎意義重大，讓家鄉、苗栗被看見。