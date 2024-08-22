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竹東爆紅火蟻咬人災情 公所拉封鎖線呼籲勿靠近

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東仁愛停車場公園傳紅火蟻大量出沒傷人，鎮公所拉封鎖線及告示防止民眾誤入。圖／竹東鎮公所提供
竹東仁愛停車場公園傳紅火蟻大量出沒傷人，鎮公所拉封鎖線及告示防止民眾誤入。圖／竹東鎮公所提供

新竹縣竹東鎮中央市場旁的仁愛停車場公園，近期傳出多起紅火蟻攻擊民眾事件，經確認為紅火蟻出沒，甚至發現蟻丘，就怕再有民眾被咬受傷，竹東鎮公所已將周圍拉起封鎖線呼籲民眾勿靠近，同時將採用2種防治藥劑交叉噴灑，杜絕紅火蟻擴散。

竹東鎮公所表示，仁愛停車場公園原本就被通報有紅火蟻出現且經確認，目前也有在花台上豎立有數面告示牌，提醒民眾小心紅火蟻，而且定期施灑藥劑防治，不過定期仍傳出有民眾遭紅火蟻咬傷，因此公所暫時將公園以封鎖線拉起，防止民眾誤入。

仁愛停車場公園去年隨停車場工程完工而開放，雖面積不大，不過因位處市場旁，不少買菜的菜籃族經過時會坐在公園休憩，民眾也會前往散步、遛狗，人流量不少，但近日夏日炎炎紅火蟻大量竄生，因此傳出數起民眾遭咬傷事件。

鎮公所提醒民眾，一旦發現有疑似紅火蟻或蟻丘的出現，請勿靠近或破壞，應盡快先通報相關單位，可聯繫國家紅火蟻防治中心、新竹縣府農業處或鎮公所，會經專人定位確認後會插下紅火蟻防治旗、拉起封鎖線並投藥防治，以確保後續不影響其他民眾安全。

鎮公所強調，針對紅火蟻通報確認防治，公所有採購2種藥劑交互施灑，確保蟻群不會進一步擴散，民眾切勿跨越封鎖區進入公園，尤其草皮區域，因為一旦遭紅火蟻咬傷，就有可能會造成嚴重過敏反應，若不慎遭咬傷，建議立即就醫治療。

停車場 新竹 紅火蟻

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