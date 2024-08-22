新竹縣具智慧城市治理經驗 楊文科要留住AI人才

AI人工智慧浪潮是近兩年最受矚目的話題，因此智慧化科技產業也成為焦點，新竹縣推動成立AI智慧園區吸引國際大廠進駐，即將在未來幾年內陸續完工，新竹縣政府也持續推動智慧城市治理，更成立智慧城市諮詢委員會，從5大面向推動，期盼能將AI人才留在新竹。

新竹縣長楊文科表示，5年多前他上任縣長時，即提前看準AI發展趨勢，帶領縣府團隊率先推動AI智慧園區，吸引全球最大雲端伺服供應商「緯創資通」、全球網路通訊大廠「智邦科技」、全球人機介面晶片領導廠商「義隆電子」，以及精準醫療生技大廠「普生公司」等4大廠商進駐。

目前AI智慧園區4家大廠都正在興建辦公大樓，預計今年起陸續完工營運，其中緯創資通進度最快，年底就會營運，預估可創造4千個就業機會、年產值超過千億元，位於高鐵新竹站前的聯發科新總部也正如火如荼趕工當中。

新竹縣府指出，根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫蒐集顯示，新竹縣於網路上在「智慧城市」的討論聲量占據全國第一名，新竹縣積極推動AI智慧園區，也重視智慧治理並運用於交通、行政、便民等各項措施上，更屢獲相關獎項。

去年新竹縣就獲得2023智慧城市新經濟力論壇智慧城市卓越貢獻獎智慧治理獎項，以「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」榮獲IDC 2023 未來企業大獎智慧城市類別最佳互連城市獎，也是非六都唯一得獎縣市。

為了提升便民服務，楊文科從去年元旦即宣示行政革新去除「淤泥效應」。同時因應AI大時代的來臨，新竹縣府也辦理智慧城市科技新知及技術教育訓練及參訪活動，課程內容包括ChatGPT、AIoT及ESG最新發展趨勢及數位轉型的應用，讓行政團隊將新的思維及工具應用在簡政便民上。

例如現在新竹縣的會議進行，即使用AI應用，讓逐字稿、會議紀錄、施政報告等都能利用AI自動化生成，以提升行政效率，積極參與數位發展部「112至113年度智慧城鄉生活應用補助計畫桃園新竹生成式AI暨自動化平台建置計畫」。

為了將新竹縣打造為智慧城市，新竹縣府也邀請專家學者成立智慧城市諮詢委員會，以智慧交通、智慧產業、智慧教育及文化、智慧醫療照護、智慧治理等5大面向推動智慧城市治理，還透過縣市合作平台，將智慧治理經驗分享給新竹市，例如透過智慧交通控制，改善新竹縣市及竹科間的交通壅塞問題。