快訊

權值股疲軟 台股跌89點收22,148點、台積電跌7元收951元

板橋馬場明星馬「王子」命喪火窟 身價超過500萬、6年前曾是應曉薇愛馬

賴清德明致祭八二三烈士 上次去金門被郭台銘突襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

垃圾車違規遭焚化廠「退貨」禁入 苑裡即日起收垃圾將破袋稽查

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮長劉育育也在臉書發文，宣布自即日起，清潔隊在收運垃圾時，將落實「嚴加取締、破袋稽查」政策。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡鎮長劉育育也在臉書發文，宣布自即日起，清潔隊在收運垃圾時，將落實「嚴加取締、破袋稽查」政策。圖／苑裡鎮公所提供

苗栗縣苑裡鎮公所的1輛垃圾清運車，近日在運送垃圾前往竹南焚化爐焚燒時，現場稽查夾帶有違反規定的物品被「退貨」，且這輛車被認定是記錄不良累犯，遭處以禁止進廠的處分；為此，公所宣布自即日起，清潔隊在收運垃圾時，將落實「嚴加取締、破袋稽查」政策。

公所指出，因這輛垃圾清運車因被處以禁止進廠的處分，從8月19日開始，到9月2日為止，不能運送垃圾前往焚燒。由於該車比一般垃圾車更大，平日負責載運各路線集合起來的垃圾，統一送往焚化爐，這段時間被禁止進廠，對於全鎮的垃圾清運工作，是非常大的打擊，也會造成相當多的不便。

鎮長劉育育表示，全鎮每月向垃圾焚化廠送運逾600公噸的垃圾，鎮庫平均每個月都要花費100萬左右的費用，一年下來，保守估計要花費超過1200萬以上的費用來「燒垃圾」；而現在，即便公所願意花巨款請焚化廠燒垃圾，焚化廠都未必會願意收。

這次被採取拒絕收運的處分，顯現鎮民在資源回收、垃圾分類工作上做得不夠徹底，因此自即日起，清潔隊在收運垃圾時，將落實「嚴加取締、破袋稽查」政策，確保一般垃圾與資源回收分開。同時也呼籲大家不要因垃圾稽查嚴格，就把垃圾棄置在水溝、草叢或河川內，更不要隨地焚燒。

廢棄物 焚化爐 資源回收

延伸閱讀

嘉縣長翁章梁訪法國貝格萊焚化廠 參觀SRF固體再生燃料作業過程

雲林祭出破袋檢查和退運 垃圾量減少回收增

彰化資源回收新制上路！垃圾月減5千噸、清潔隊員宣導被罵忍辱負重

資源回收物是垃圾量3倍 竹縣寶山鄉勇奪全國評比佳績

相關新聞

新竹縣具智慧城市治理經驗 楊文科要留住AI人才

AI人工智慧浪潮是近兩年最受矚目的話題，因此智慧化科技產業也成為焦點，新竹縣推動成立AI智慧園區吸引國際大廠進駐，即將在...

垃圾車違規遭焚化廠「退貨」禁入 苑裡即日起收垃圾將破袋稽查

苗栗縣苑裡鎮公所的1輛垃圾清運車，近日在運送垃圾前往竹南焚化爐焚燒時，現場稽查夾帶有違反規定的物品被「退貨」，且這輛車被...

中秋禮盒銷量差僅達不足3成 真善美基金會分析這2原因

桃園市真善美社會福利基金會每年皆推出8000盒公益憨樂月餅禮盒，中秋節還雖然有1個多月，不過僅賣約2000多盒，訂單狀況...

台上1分鐘台下10年功 鍾東錦喊話付費支持藝文表演

苗栗縣在地傑出8個演藝團體8月31日至10月19日，將在縣府文化觀光局中正堂、苗北藝文中心演出8檔，全採部採購票入場，「...

強化同理心 桃市府首創各局處員工「親值1999」接電話

桃園1999市民專線服務量大，為強化公務員對政策的理解和同理心，市府今年首創「新進同仁值機計畫」，安排新進人員到1999...

桃市擴大肺癌篩檢不算非法定社福 審計處肯定並要市府繼續辦理

桃園市審計處針對桃市府112年度決算審議報告日前出爐，對不少局處業務都提出改善建議，甚至點出部分做法不當包括非法定社福支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。