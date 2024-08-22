垃圾車違規遭焚化廠「退貨」禁入 苑裡即日起收垃圾將破袋稽查

苗栗縣苑裡鎮公所的1輛垃圾清運車，近日在運送垃圾前往竹南焚化爐焚燒時，現場稽查夾帶有違反規定的物品被「退貨」，且這輛車被認定是記錄不良累犯，遭處以禁止進廠的處分；為此，公所宣布自即日起，清潔隊在收運垃圾時，將落實「嚴加取締、破袋稽查」政策。

公所指出，因這輛垃圾清運車因被處以禁止進廠的處分，從8月19日開始，到9月2日為止，不能運送垃圾前往焚燒。由於該車比一般垃圾車更大，平日負責載運各路線集合起來的垃圾，統一送往焚化爐，這段時間被禁止進廠，對於全鎮的垃圾清運工作，是非常大的打擊，也會造成相當多的不便。

鎮長劉育育表示，全鎮每月向垃圾焚化廠送運逾600公噸的垃圾，鎮庫平均每個月都要花費100萬左右的費用，一年下來，保守估計要花費超過1200萬以上的費用來「燒垃圾」；而現在，即便公所願意花巨款請焚化廠燒垃圾，焚化廠都未必會願意收。

這次被採取拒絕收運的處分，顯現鎮民在資源回收、垃圾分類工作上做得不夠徹底，因此自即日起，清潔隊在收運垃圾時，將落實「嚴加取締、破袋稽查」政策，確保一般垃圾與資源回收分開。同時也呼籲大家不要因垃圾稽查嚴格，就把垃圾棄置在水溝、草叢或河川內，更不要隨地焚燒。