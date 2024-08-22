中秋禮盒銷量差僅達不足3成 真善美基金會分析這2原因

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市真善美社會福利基金會每年皆推出8000盒公益憨樂月餅禮盒，中秋節還雖然有1個多月，不過僅賣約2000多盒，訂單狀況一年比一年差，藝人林逸欣（中）邀大家能投入幫忙做公益。記者翁唯真／攝影
桃園市真善美社會福利基金會每年皆推出8000盒公益憨樂月餅禮盒，中秋節還雖然有1個多月，不過僅賣約2000多盒，訂單狀況一年比一年差，藝人林逸欣（中）邀大家能投入幫忙做公益。記者翁唯真／攝影

桃園市真善美社會福利基金會每年皆推出8000盒公益憨樂月餅禮盒，中秋節還雖然有1個多月，不過僅賣約2000多盒，訂單狀況一年比一年差，基金會分析，疫後大家關注的事物多，且未有足夠經費網路行銷，主要都是捐款人購買，不過憨兒需要的資源多，希望大眾能幫忙做愛心。勞發署桃竹苗分署也將於8月24日於桃園平鎮新勢公園販售公疫禮盒。

真善美基金會今年禮盒銷量不如預期，真善美表示，疫情前每年8000盒都會賣光光，疫情期間銷售速度也都很快，不過疫後的狀況年年不如預期，像去年僅賣出約6000多盒，今年到目前為止，僅約2000多盒，還有6000多盒需要靠大家幫忙。

真善美說，現在購買的人主要都是長期在支持基金會的捐款人，疫後大家可能會選擇旅遊，或關注其他事物，社福團體焦點就降低，加上無法花大錢行銷，其他社福機構也有面臨相同問題，而基金會仍要照顧131位憨兒，且還要興建憨老家園，真的非常需要大家的幫忙。

真善美今年邀請藝人林逸欣擔任公益代言人，現場捲起衣袖當起「包裝女工」，把憨兒當「前輩」學包裝公益禮盒，林說，之前也做過類似公益，很開心受邀來打包禮盒，且發現裡面禮盒相當用心，跟順成蛋糕合作，也很喜歡中秋節團圓感覺，喜歡跟大家分享的活動，邀請大家一同做公益。

真善美基金會禮盒，有原味鳳梨酥、堅果塔、蛋黃酥、小月餅各式禮盒，義賣價格230元至860元的各式禮盒都有，邀請民眾上官網或撥打03-4561455#238訂購。

勞發署桃竹苗分署也將舉辦「秋日良品好市集」，販售財團法人喜憨兒社會福利基金會附設新竹市喜憨兒烘培餐廳AI公益禮盒，組合為長期熱銷的西點餅乾是庇護工場內身心障礙者所製作，還有在地特色伴手禮，共有35攤供民眾選擇，現場還有「秋節禮盒優惠購」、「消費滿額抽大獎」、「早鳥排隊送園遊券」及「手作體驗x幸福拍貼」、「精彩表演活動」等活動供參與。

桃園市真善美社會福利基金會每年皆推出8000盒公益憨樂月餅禮盒，中秋節還雖然有1個多月，不過僅賣約2000多盒，訂單狀況一年比一年差，藝人林逸欣（右）邀大家能投入幫忙做公益。記者翁唯真／攝影
桃園市真善美社會福利基金會每年皆推出8000盒公益憨樂月餅禮盒，中秋節還雖然有1個多月，不過僅賣約2000多盒，訂單狀況一年比一年差，藝人林逸欣（右）邀大家能投入幫忙做公益。記者翁唯真／攝影
桃園市真善美社會福利基金會每年皆推出8000盒公益憨樂月餅禮盒，中秋節還雖然有1個多月，不過僅賣約2000多盒，訂單狀況一年比一年差，藝人林逸欣（右）邀大家能投入幫忙做公益。記者翁唯真／攝影
桃園市真善美社會福利基金會每年皆推出8000盒公益憨樂月餅禮盒，中秋節還雖然有1個多月，不過僅賣約2000多盒，訂單狀況一年比一年差，藝人林逸欣（右）邀大家能投入幫忙做公益。記者翁唯真／攝影
桃園市真善美社會福利基金會每年皆推出8000盒公益憨樂月餅禮盒，中秋節還雖然有1個多月，不過僅賣約2000多盒，訂單狀況一年比一年差，邀大家能投入幫忙做公益。記者翁唯真／攝影
桃園市真善美社會福利基金會每年皆推出8000盒公益憨樂月餅禮盒，中秋節還雖然有1個多月，不過僅賣約2000多盒，訂單狀況一年比一年差，邀大家能投入幫忙做公益。記者翁唯真／攝影

中秋節 公益 疫情

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