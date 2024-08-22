台上1分鐘台下10年功 鍾東錦喊話付費支持藝文表演
苗栗縣在地傑出8個演藝團體8月31日至10月19日，將在縣府文化觀光局中正堂、苗北藝文中心演出8檔，全採部採購票入場，「台上1分鐘、台下10年功」，縣長鍾東錦喊話鄉親，尤其是民意代表共襄盛舉支持。
文觀局辦理地方扶植傑出演藝團隊計畫，今年入選8團，分別音樂類聯合民族管弦樂團，舞蹈類傳源文化藝術團ヽ新樂舞舞團ヽ無限旋轉舞蹈工作室ヽ惠風舞蹈工作室、姍姍舞藝坊，傳統戲曲類蕭建平電視木偶劇團、逸蘭軒掌中劇團。
縣府安排8個傑團8月31日至10月19日，分別在中正堂、苗北藝文中心演出8檔，票價200元至1200元不等，購票洽Opentix售票系統，鍾東錦、文觀局長林彥甫、苗栗市長余文忠等人共同啟動，安排逸蘭軒掌中劇團、無限旋轉舞蹈工作室表演先睹為快。
鍾東錦認為藝文表演要傳承，團員台下努力練習，才能在台上精彩表演，團隊有許多團員要養，當然公家團隊責無旁貸支持，但也需要觀眾的熱情，化為表演動力，希望鄉親尤其是民意代表帶頭共襄盛舉，購票進場欣賞支持，相關訊息可上文觀局網站或臉書粉絲專頁「貓裏藝文」查詢。
今天鍾東錦並表揚EX-亞洲劇團及榮興客家採茶劇團，入選國家文化藝術基金會「TAIWAN TOP演藝團隊」，其中，榮興客家採茶劇團由「人間國寶」鄭榮興帶領，致力推廣傳承客家戲曲表演藝術，培訓儲備表演人才，多次獲得傳藝金曲獎殊榮。
EX-亞洲劇團由苗栗客家人林浿安和印度藝術家Chongtham Jayanta Meetei（江譚佳彥）2006年在苗栗跨國共同成立，多年來深耕在地、放眼國際，多齣製作入圍重要獎項、受邀國際藝術節參演。
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