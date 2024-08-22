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桃園原住民音樂節8月24日登場 著傳統服飾免費搭機捷

中央社／ 桃園22日電

「2024 LALAI桃園原住民族音樂節」24日將於機場捷運A17領航站附近的桃園陽光劇場登場，桃捷公司今天表示，為鼓勵民眾體驗原民文化，當天著原住民族傳統服飾民眾可免費搭乘。

桃園大眾捷運公司表示，由桃園市政府原住民族行政局辦理的「2024 LALAI桃園原住民族音樂節」，24日將在桃園陽光劇場舉行，由於地點鄰近機場捷運A17領航站，桃捷公司特別推出當日限定活動，民眾只要上半身或下半身穿著原住民族傳統服飾，就可不限次數免費搭乘機場捷運。

桃捷公司指出，今年適逢原住民族正名日30週年紀念，桃捷公司在8月1日至7日就曾推出「穿原住民族服飾，免費搭乘桃園捷運」活動，獲得廣泛好評，這次活動原民局再加碼贈送限量紀念品，當日著原住民族服飾搭乘機捷至領航站下車旅客，都可到詢問處向站務員免費索取，藉此鼓勵民眾了解體驗原住民族文化。

桃捷公司說，「2024 LALAI桃園原住民族音樂節」全程免費開放，活動從下午3時持續至晚間9時30分，音樂節融合多元、另類與流行等曲風，展現桃園原住民音樂產業。

原住民 桃園 機場捷運

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