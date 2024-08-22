桃市擴大肺癌篩檢不算非法定社福 審計處肯定並要市府繼續辦理

桃園市審計處針對桃市府112年度決算審議報告日前出爐，對不少局處業務都提出改善建議，甚至點出部分做法不當包括非法定社福支出。不過，桃園市首創的擴大肺癌篩檢政策，包括審計處與主計總處都未視為非法定社福加碼，審計處反而肯定市府做法還提出繼續辦理的意見，在過去的報告少見。

審計報告指出，桃園市首創擴大肺癌篩檢計畫，結合AI精準判讀早期偵測早期治療，執行成果翻轉肺癌期別曲線，「允宜賡續」加強宣導鼓勵高風險族群及早接受篩檢。桃市府面對日前主計總處對加碼非法定社福支出，使出扣中央補助款手段，審計處則特別肯定肺癌篩檢工作，讓市府備受鼓舞，主要原因為審計、主計單位都認為市政府這項工作是對照國民健康署肺癌篩檢，擴大篩檢的做法可以往下個年齡層篩檢，同時擴大適用對象，發揮明顯的預防效果。

桃園市長張善政上任後，2023年3月1日由衛生局執行肺癌擴大篩檢政策，累計至今年7月31日 ，17家合約醫療院所完成篩檢計3萬1463人，篩檢出陽性個案2199人、陽性率7％，確診肺癌126人，其中113人有9成為肺癌早期個案，今年也陸續擴大納入乳癌家族史者、工業區工作者篩檢。

衛生局強調，市府基於肺癌已連續多年為「桃園市10大癌症死因首位」，為照顧市民健康，去年3月起提供設籍桃園市的市民肺癌高風險族群LDCT的社會福利服務，經主計總處認定非屬納入社福預警的項目，這也是為什麼先前中央公布地方政府加碼非法定社福項目，LDCT未列入的原因。

桃園市審計處指出，依國民健康署統計，肺癌仍高居台灣癌症死因首位，罹患肺癌個案死亡率高、存活率低，源於早期病徵不明顯，目前第1期肺癌的5年存活率達9成，第2期約6成，第3期降至約3成，若延誤治療至第4期才就醫，5年存活率剩1成，若能早期發現與治療，可提高肺癌存活率。

依據審計報告內容，桃園市擴大針對40歲以上具空氣汙染、油煙、菸品、職業暴露或相關疾病史、家族史等高風險族群提供LDCT篩檢，並補助合約醫療院所購置胸部斷層掃描影像AI輔助判讀系統等提升判讀品質相關經費，有助縮短判讀時間及提高判讀能力，2023年度列支8638萬餘元。

審計處也檢視計畫成效，在擴大肺癌篩檢計畫實施前，桃園市2021年肺癌診斷期別第0期至第4期個案占比分別為6.3％、32.9％、3.3％、10.5％、46.5％，計畫實施後2023年第0期至第4期個案占比分別為17.4％、69.6％、4.3％、5.4％、3.3％，可見第0期、第1期個案明顯增加，第3期、第4期個案大減，已翻轉桃園市肺癌期別曲線，建議持續加強宣導，落實降低肺癌死亡率的政策目標。